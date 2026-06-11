Це швидко “вбиває” коліна після 40 років: ТОП небезпечних факторів

Після 40 років коліна стають особливо вразливими: головними ворогами є зайва вага, слабкі м’язи стегон, малорухливий спосіб життя та старі травми. Саме ці фактори швидко руйнують хрящ і прискорюють розвиток артриту.

Проблеми з коліном. Ілюстративне фото

Надмірна вага — кожен зайвий кілограм тіла створює додаткове навантаження на коліна. Лікарі пояснюють, що під час ходьби це навантаження збільшується у три-чотири рази. Тривале перевантаження призводить до швидкого зношування хряща та розвитку остеоартриту. Навіть невелике схуднення може суттєво знизити біль і уповільнити прогресування хвороби.

Слабкі м’язи стегон — квадрицепси та інші м’язи стегна виконують роль природного каркаса для колін. Якщо вони ослаблені через малорухливість або довгі години сидіння, коліна втрачають стабільність. Це спричиняє "провалювання" суглоба та додатковий тиск на хрящ. Регулярні вправи на зміцнення м’язів допомагають зменшити ризик пошкоджень.

Малорухливий спосіб життя - сидяча робота, тривале перебування за комп’ютером чи перед екраном знижують гнучкість і силу м’язів. Без руху суглоб отримує менше живлення, що призводить до скутості та болю. Лікарі наголошують: коліна не відновлюються від повного спокою, навпаки — стають ще більш слабкими. Помірна активність, як-от плавання чи їзда на велосипеді, допомагає зберегти їхню функцію.

Старі травми - неліковані або недоліковані пошкодження меніска чи зв’язок у молодості часто повертаються у вигляді артриту після 40 років. Такі травми змінюють біомеханіку суглоба, зменшують його стійкість і прискорюють руйнування хряща. Важливо своєчасно проходити реабілітацію після травм, щоб уникнути довготривалих наслідків.

Зношування хряща - з віком хрящ поступово втрачає еластичність і починає тріскатися. Це супроводжується болем, набряком та утворенням кісткових наростів. Остеоартрит, який часто починається у 40-50 років, є найпоширенішим захворюванням колін і може призвести до серйозних обмежень рухливості.

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