Это быстро "убивает" колени после 40 лет: ТОП опасных факторов

После 40 лет колени становятся особенно уязвимыми: главными врагами являются лишний вес, слабые мышцы бедер, малоподвижный образ жизни и старые травмы. Именно эти факторы быстро разрушают хрящ и ускоряют развитие артрита.

Проблемы с коленом. Иллюстративное фото

Избыточный вес – каждый лишний килограмм тела создает дополнительную нагрузку на колени. Врачи объясняют, что во время ходьбы эта нагрузка увеличивается в три-четыре раза. Длительная перегрузка приводит к быстрому износу хряща и развитию остеоартрита. Даже небольшой сброс веса может существенно снизить боль и замедлить прогрессирование болезни.

Слабые мышцы бедер – квадрицепсы и другие мышцы бедра выполняют роль природного каркаса для колен. Если они ослаблены из-за малоподвижности или долгих часов сиденья, колени теряют стабильность. Это приводит к "проваливанию" сустава и дополнительному давлению на хрящ. Регулярные упражнения на укрепление мышц помогают снизить риск повреждений.

Малоподвижный образ жизни – сидячая работа, длительное пребывание за компьютером или перед экраном снижают гибкость и силу мышц. Без движения сустав получает меньшее питание, что приводит к скованности и боли. Врачи отмечают: колени не восстанавливаются от полного покоя, наоборот – становятся еще более слабыми. Умеренная активность, например плавание или езда на велосипеде, помогает сохранить их функцию.

Старые травмы – нелеченные или недолеченные повреждения мениска или связь в молодости часто возвращаются в виде артрита после 40 лет. Такие травмы изменяют биомеханику сустава, уменьшают его стойкость и ускоряют разрушение хряща. Важно своевременно проходить реабилитацию после травм во избежание длительных последствий.

Износ хряща – с возрастом хрящ постепенно теряет эластичность и начинает трескаться. Это сопровождается болью, отеком и образованием костных наростов. Остеоартрит, часто начинающийся в 40-50 лет, является самым распространенным заболеванием колен и может привести к серьезным ограничениям подвижности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что быстрее всего "убивает" колени.



