Відмовтеся від цього негайно: що найшвидше “вбиває” коліна

Найшвидше коліна руйнують надмірне навантаження, зайва вага та неправильні рухові звички. Лікарі наголошують, що високі удари під час бігу чи стрибків, сидіння годинами без руху та носіння невідповідного взуття значно прискорюють зношення суглобів.

Проблеми з коліном. Ілюстративне фото

Основні чинники, що "вбивають" коліна

Сидіння без руху — тривале перебування в сидячому положенні робить м’язи ніг слабшими, а коліна змушені брати на себе більше навантаження. Це викликає скутість і біль.

Високоударні тренування — біг на твердій поверхні, стрибки чи різкі повороти у спорті (баскетбол, теніс) швидко зношують хрящі та зв’язки. Альтернативою є плавання, велосипед чи ходьба.

Зайва вага — кожен додатковий кілограм тіла створює приблизно п’ять кілограмів тиску на колінний суглоб. Це прискорює розвиток остеоартриту та руйнування хряща.

Неправильне взуття — старі кросівки або взуття без підтримки стопи змінюють положення колін, створюючи додатковий тиск. Особливо небезпечні шльопанці, які змушують пальці стискатися і викривляють ходу.

Ігнорування болю — продовження активності попри біль може призвести до серйозних травм, таких як розрив меніска чи зв’язок. Лікарі радять звертатися до спеціаліста при перших ознаках дискомфорту.

Відсутність розминки — початок тренування без підготовки м’язів і зв’язок підвищує ризик травм. Навіть кілька хвилин легких вправ зменшують навантаження на суглоби.

Додаткові шкідливі звички

Неправильні рухи у побуті – різкі повороти корпусу при нерухомих стопах створюють торсію в коліні.

Пропуск розтяжки після тренування – напружені м’язи тягнуть колінний суглоб, збільшуючи тиск.

Неправильне піднімання ваги – перенесення важких предметів без техніки створює надмірний тиск на суглоби.

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