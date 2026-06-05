Откажитесь от этого немедленно: что быстрее всего "убивает" колени

Быстрее всего колени разрушают чрезмерная нагрузка, лишний вес и неправильные двигательные привычки. Врачи отмечают, что высокие удары во время бега или прыжков, сидение часами без движения и ношение неподходящей обуви значительно ускоряют износ суставов.

Проблемы с коленом. Иллюстративное фото

Основные "убивающие" факторы

Сидение без движения – длительное пребывание в сидячем положении делает мышцы ног слабее, а колени вынуждены брать на себя большую нагрузку. Это вызывает скованность и боль.

Высокоударные тренировки — бег на жесткой поверхности, прыжки или резкие повороты в спорте (баскетбол, теннис) быстро изнашивают хрящи и связки. Альтернативой является плавание, велосипед или ходьба.

Лишний вес – каждый дополнительный килограмм тела создает примерно пять килограммов давления на коленный сустав. Это ускоряет развитие остеоартрита и разрушение хряща.

Неправильная обувь – старые кроссовки или обувь без поддержки стопы изменяют положение колен, создавая дополнительное давление. Особенно опасны шлепки, которые заставляют пальцы сжиматься и искажают походку.

Игнорирование боли — продолжение активности, несмотря на боль, может привести к серьезным травмам, таким как разрыв мениска или связь. Врачи советуют обращаться к специалисту при первых признаках дискомфорта.

Отсутствие разминки – начало тренировки без подготовки мышц и связок повышает риск травм. Даже несколько минут легких упражнений уменьшают нагрузку на суставы.

Дополнительные вредные привычки

Неправильные движения в обиходе – резкие повороты корпуса при неподвижных стопах создают торсию в колене.

Пропуск растяжки после тренировки – напряженные мышцы тянут коленный сустав, увеличивая давление.

Неправильный подъем веса – перенос тяжелых предметов без техники создает чрезмерное давление на суставы.

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