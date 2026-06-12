Что быстро "убивает" почки после 40 лет: названы самые опасные факторы

После 40 лет почки становятся особенно уязвимыми к хроническим болезням, и быстрое их разрушение чаще всего вызывают высокое давление, диабет, ожирение и нездоровый образ жизни. Они запускают процессы воспаления, склероза и потери функциональных клеток, что может привести к почечной недостаточности.

Проблемы с почками. Иллюстративное фото

Основные факторы, вредящие почкам после 40 лет

Артериальная гипертензия – постоянно повышенное давление разрушает мелкие сосуды и клубочки, фильтрующие кровь. Это приводит к нефросклерозу, потере подоцитов и образованию рубцовой ткани. В тяжелых случаях может развиться злокачественная нефросклерозия, вызывающая острую почечную недостаточность в течение нескольких дней.

Диабет – повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и стимулирует воспалительные процессы. Диабетическая нефропатия — одна из главных причин хронической болезни почек у людей среднего и старшего возраста.

Ожирение – избыточный вес увеличивает внутрипочечное давление, способствует гиперфильтрации и ускоряет потерю функциональных нефронов. Это также усугубляет риск развития диабета и гипертензии.

Курение – токсины табака ухудшают кровоснабжение почек, стимулируют оксидативный стресс и ускоряют формирование рубцовой ткани.

Возрастные изменения – после 40 лет происходит постепенное уменьшение объема коркового слоя, снижение количества нефронов, нарушение работы митохондрий и накопление клеточного старения. Это делает органы более чувствительными к любым дополнительным нагрузкам.

Биологические механизмы повреждения

Клеточное старение: нефроны теряют способность к регенерации, что ведет к постепенному понижению функции.

Митохондриальная дисфункция: нарушение энергетического баланса клеток способствует их гибели.

Воспалительные процессы: хроническое воспаление стимулирует образование фиброзной ткани, замещающей здоровые клетки.

Гломерулосклероз: постепенное замещение функциональных клубочков рубцами, что снижает способность почек очищать кровь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что быстро "убивает" колени после 40 лет.



