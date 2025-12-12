Що потрібно робити взимку, щоб забути про проблеми зі сном

Взимку через холод можуть виникнути часті проблеми зі сном. Одна річ допомагає організму легше налаштуватися на нічний відпочинок та покращити якість сну.

Взимку температура повітря знижується і іноді проблеми зі сном можуть виникнути через холод.

Викладач біомедичних наук в Університеті Солфорда Гарет Най розповів, що просто тримання ніг у теплі може бути найефективнішим способом швидше заснути. Крім того, це допоможе спати всю ніч.

Зігрівання ніг за допомогою шкарпеток, використання теплої ванни для ніг або грілки може допомогти швидше і довше спати.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Physiological Anthropology, показало, що люди в шкарпетках засипали приблизно на 7,5 хвилини швидше і спали на 32 хвилини довше. Також вони прокидалися рідше в порівнянні з тими, хто не носив шкарпеток.

Коли ноги нагріваються, кровоносні судини в них розширюються. Це допомагає переміщати тепло до кінцівок, що фактично знижує температуру тіла, а це ключовий сигнал, який організм використовує для початку сну.

Теплі ноги також заспокоюють та знімають стрес, що полегшує розслаблення. Якщо ноги холодні, коли ви намагаєтеся заснути, це може обманом перевести організм у режим пильності і утруднити засинання.

Це пояснюється тим, що коли кінцівки холодні, кровоносні судини звужуються, щоб зберегти тепло для життєво важливих органів. Це обманює ваш організм, змушуючи його думати, що потрібно не спати, щоб зберегти тепло для тіла.

Носіння шкарпеток перед сном може покращити кровообіг та допомогти регулювати температуру тіла. Уникайте тісних або шкарпеток, що обмежують, оскільки вони можуть зменшити кровотік.

Спробуйте теплу ванну для ніг або одягніть вільні і дихаючі шкарпетки. Підтримуйте температуру в кімнаті близько 16-18°C. Таке поєднання допомагає зменшити температуру тіла, забезпечуючи комфорт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — випивши цей вітамін зранку, ви отримаєте заряд енергії на весь день та міцний сон уночі.



