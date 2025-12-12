Что нужно делать зимой, чтобы забыть о проблемах со сном

Зимой из-за холода могут возникнуть частые проблемы со сном. Одна вещь помогает организму легче настроиться на ночной отдых и улучшить качество сна.

Сон. Фото: из открытых источников

Зимой температура воздуха снижается и иногда проблемы со сном могут возникнуть из-за холода.

Преподаватель биомедицинских наук в Университете Солфорда Гарет Най рассказал, что просто держание ног в тепле может быть самым эффективным способом быстрее заснуть. Кроме того, это поможет также спать всю ночь.

Согревание ног с помощью носков, использование теплой ванночки для ног или грелки может помочь быстрее и дольше спать.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, показало, что люди в носках засыпали примерно на 7,5 минут быстрее и спали на 32 минуты дольше. Также они просыпались реже по сравнению с теми, кто не носил носков.

Когда ноги нагреваются, то кровеносные сосуды в них расширяются. Это помогает перемещать тепло к конечностям, что фактически снижает температуру тела, а это ключевой сигнал, который организм использует для начала сна.

Теплые ноги также успокаивают и снимают стресс, что облегчает расслабление. Если ноги холодные, когда вы пытаетесь заснуть, то это может обманом перевести организм в режим бдительности и затруднить засыпание.

Это объясняется тем, что, когда конечности холодные, кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Это обманывает ваш организм, заставляя его думать, что нужно не спать, чтобы сохранить тепло для тела.

Ношение носков перед сном может улучшить кровообращение и помочь регулировать температуру тела. Избегайте тесных или ограничивающих носков, поскольку они могут уменьшить кровоток.

Попробуйте теплую ванночку для ног или наденьте свободные и дышащие носки. В то же время поддерживайте температуру в комнате около 16-18°C. Такое сочетание помогает снизить температуру тела, обеспечивая комфорт.

