Що категорично заборонено при високій температурі тіла: більшість робить це постійно

При високій температурі важливо уникати дій, які можуть погіршити стан організму. Деякі поширені звички, що здаються корисними, насправді здатні підвищити ризик ускладнень та уповільнити одужання.

Температура. Ілюстративне фото

Надмірне укутування — багато людей намагаються зігрітися, одягаючи кілька шарів одягу або вкриваючись товстими ковдрами. Це може призвести до перегрівання, адже тепло не виходить назовні, і температура тіла піднімається ще більше. Лікарі радять носити легкий одяг з натуральних тканин, що дозволяє тілу "дихати".

Холодні ванни та душ - здається логічним охолодити тіло холодною водою, проте різкий перепад температур може викликати судинний спазм і навіть шок. Це небезпечно для серцево-судинної системи та може погіршити перебіг хвороби. Краще використовувати прохолодні компреси або обтирання водою кімнатної температури.

Фізичні навантаження — при гарячці організм витрачає багато енергії на боротьбу з інфекцією. Додаткові тренування чи активна робота лише виснажують ресурси, підвищують ризик ускладнень і можуть спричинити ще вищу температуру. У цей період важливий спокій та відпочинок.

Недостатнє споживання рідини — зневоднення при високій температурі відбувається швидко, адже тіло втрачає багато рідини через піт. Ігнорування водного балансу може призвести до погіршення самопочуття, головного болю та слабкості. Рекомендується пити воду маленькими порціями, уникати алкоголю та надмірно солодких напоїв.

Самостійне застосування ліків — неправильне дозування жарознижувальних препаратів або комбінування декількох засобів без консультації лікаря може бути небезпечним. Особливо це стосується парацетамолу та ібупрофену, які при перевищенні дози здатні пошкодити печінку чи шлунок. Лікарі наголошують на необхідності дотримання інструкцій та уникнення самолікування.

Вживання алкоголю — Дехто вважає, що алкоголь допомагає "зігрітися" чи "вбити інфекцію". Насправді він навантажує печінку та зневоднює організм, що лише погіршує стан. Алкоголь категорично протипоказаний при гарячці.

