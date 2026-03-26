Что категорически запрещено при высокой температуре тела: большинство делает это постоянно

При высокой температуре важно избегать действий, которые могут усугубить состояние организма. Некоторые распространенные привычки, которые кажутся полезными, способны повысить риск осложнений и замедлить выздоровление.

Температура. Иллюстративное фото

Чрезмерное укутывание – многие люди пытаются согреться, одевая несколько слоев одежды или покрываясь толстыми одеялами. Это может привести к перегреванию, ведь тепло не выходит наружу, и температура тела поднимается еще больше. Врачи советуют носить легкую одежду из натуральных тканей, позволяющую телу "дышать".

Холодные ванны и душ – кажется логичным охладить тело холодной водой, однако резкий перепад температур может вызвать сосудистый спазм и даже шок. Это опасно для сердечно-сосудистой системы и может усугубить течение болезни. Лучше использовать холодные компрессы или обтирание водой комнатной температуры.

Физические нагрузки – при горячке организм тратит много энергии на борьбу с инфекцией. Дополнительные тренировки или активная работа лишь истощают ресурсы, повышают риск осложнений и могут привести к еще более высокой температуре. В этот период важен покой и отдых.

Недостаточное потребление жидкости – обезвоживание при высокой температуре происходит быстро, ведь тело теряет много жидкости из-за пота. Игнорирование водного баланса может привести к ухудшению самочувствия, головной боли и слабости. Рекомендуется пить воду маленькими порциями, избегать алкоголя и чрезмерно сладких напитков.

Самостоятельное применение лекарства – неправильная дозировка жаропонижающих препаратов или комбинирование нескольких средств без консультации врача может быть опасным. Особенно это касается парацетамола и ибупрофена, которые при превышении дозы могут повредить печень или желудок. Врачи отмечают необходимость соблюдения инструкций и избежание самолечения.

Употребление алкоголя — Некоторые считают, что алкоголь помогает "согреться" или "убить инфекцию". На самом деле он нагружает печень и обезвоживает организм, что только усугубляет состояние. Алкоголь категорически противопоказан при лихорадке.

