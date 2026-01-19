logo_ukra

Що їсти, щоб мозок працював ідеально: цей продукт є у кожному домі

Харчування — ключовий фактор для нашого здоров'я, і правильний вибір продуктів, таких як чорний рис, може значно покращити як фізичне, так і психічне самопочуття

19 січня 2026, 11:55
Чорний рис, завдяки своїм унікальним властивостям, може бути корисним для покращення пам'яті та зниження запальних процесів у людей старшого віку. Це підтверджує дослідження, опубліковане у журналі Food & Function.

Що їсти, щоб мозок працював ідеально: цей продукт є у кожному домі

Фото: з відкритих джерел

У дослідженні брали участь 24 особи у віці від 50 до 77 років. Протягом восьми днів вони вживали чорний рис, багатий на антоціани, а потім у наступний період — звичайний коричневий рис. Вчені оцінювали пам'ять, увагу, швидкість реакцій та рівень запалення в організмі після кожного етапу. Результати показали, що чорний рис позитивно вплинув на когнітивні функції: у учасників покращились показники словесної і робочої пам'яті, а рівень інтерлейкіну-6, маркера хронічного запалення, знизився. Це зниження запалення було пов’язане з покращенням когнітивних здібностей, що важливо для людей старшого віку.

Вчені вважають, що основною причиною таких позитивних змін є протизапальна дія антоціанів — природних пігментів, які надають чорному рису темний колір. Ці сполуки мають здатність боротися з запаленнями в організмі та покращувати загальний стан здоров'я.

Чорний рис не тільки підтримує когнітивні функції, але й має й інші корисні властивості. Він багатий на антиоксиданти, які допомагають організму боротися зі стресом, знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та старіння організму. Антиоксиданти також зміцнюють імунну систему і підтримують здоров'я шкіри. Окрім того, чорний рис має низький глікемічний індекс, що допомагає стабільно підтримувати рівень цукру в крові. Це особливо корисно для людей з діабетом або тих, хто хоче контролювати рівень глюкози. Завдяки повільному розщепленню чорний рис надає тривалу енергію, що допомагає уникати різких коливань рівня цукру та підтримувати енергію протягом дня.

Портал "Коментарі" вже писав, що оливкова олія першого віджиму залишається найкращим вибором для щоденного приготування їжі, стверджують експерти з харчування, опитані щодо впливу різних олій на здоров’я. Видання Express повідомляє, що попри велику кількість варіантів на ринку — від соняшникової та ріпакової до авокадової чи кокосової олії — не всі жири однаково корисні, а спосіб їх обробки відіграє не меншу роль, ніж походження.



