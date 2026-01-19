Що їсти, щоб мозок працював ідеально: цей продукт є у кожному домі

Чорний рис, завдяки своїм унікальним властивостям, може бути корисним для покращення пам'яті та зниження запальних процесів у людей старшого віку. Це підтверджує дослідження, опубліковане у журналі Food & Function.

Фото: з відкритих джерел

У дослідженні брали участь 24 особи у віці від 50 до 77 років. Протягом восьми днів вони вживали чорний рис, багатий на антоціани, а потім у наступний період — звичайний коричневий рис. Вчені оцінювали пам'ять, увагу, швидкість реакцій та рівень запалення в організмі після кожного етапу. Результати показали, що чорний рис позитивно вплинув на когнітивні функції: у учасників покращились показники словесної і робочої пам'яті, а рівень інтерлейкіну-6, маркера хронічного запалення, знизився. Це зниження запалення було пов’язане з покращенням когнітивних здібностей, що важливо для людей старшого віку.

Вчені вважають, що основною причиною таких позитивних змін є протизапальна дія антоціанів — природних пігментів, які надають чорному рису темний колір. Ці сполуки мають здатність боротися з запаленнями в організмі та покращувати загальний стан здоров'я.

Чорний рис не тільки підтримує когнітивні функції, але й має й інші корисні властивості. Він багатий на антиоксиданти, які допомагають організму боротися зі стресом, знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та старіння організму. Антиоксиданти також зміцнюють імунну систему і підтримують здоров'я шкіри. Окрім того, чорний рис має низький глікемічний індекс, що допомагає стабільно підтримувати рівень цукру в крові. Це особливо корисно для людей з діабетом або тих, хто хоче контролювати рівень глюкози. Завдяки повільному розщепленню чорний рис надає тривалу енергію, що допомагає уникати різких коливань рівня цукру та підтримувати енергію протягом дня.

