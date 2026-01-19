Что есть, чтобы мозг работал идеально: этот продукт есть в каждом доме

Черный рис, благодаря своим уникальным свойствам, может быть полезен для улучшения памяти и снижения воспалительных процессов у людей постарше. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Food & Function.

Фото: из открытых источников

В исследовании принимали участие 24 человека в возрасте от 50 до 77 лет. В течение восьми дней они употребляли черный рис, богатый антоцианами, а затем в следующий период — обычный коричневый рис. Ученые оценивали память, внимание, скорость реакции и уровень воспаления в организме после каждого этапа. Результаты показали, что черный рис положительно повлиял на когнитивные функции: у участников улучшились показатели словесной и рабочей памяти, а уровень интерлейкина-6, маркера хронического воспаления, снизился. Это снижение воспаления было связано с улучшением когнитивных способностей, что важно для людей постарше.

Ученые считают, что основной причиной таких положительных изменений является противовоспалительное действие антоцианов – природных пигментов, придающих черному рису темный цвет. Эти соединения обладают способностью бороться с воспалениями в организме и улучшать общее состояние здоровья.

Черный рис не только поддерживает когнитивные функции, но и обладает и другими полезными свойствами. Он богат антиоксидантами, которые помогают организму бороться со стрессом, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и старения организма. Антиоксиданты также укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье кожи. Кроме того, черный рис имеет низкий гликемический индекс, помогающий стабильно поддерживать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или для тех, кто хочет контролировать уровень глюкозы. Благодаря медленному расщеплению черный рис придает длительную энергию, что помогает избегать резких колебаний уровня сахара и поддерживать энергию в течение дня.

