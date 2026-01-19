logo

Что есть, чтобы мозг работал идеально: этот продукт есть в каждом доме

Питание – ключевой фактор для нашего здоровья, и правильный выбор продуктов, таких как черный рис, может значительно улучшить как физическое, так и психическое самочувствие.

19 января 2026, 11:55
Черный рис, благодаря своим уникальным свойствам, может быть полезен для улучшения памяти и снижения воспалительных процессов у людей постарше. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Food & Function.

Что есть, чтобы мозг работал идеально: этот продукт есть в каждом доме

Фото: из открытых источников

В исследовании принимали участие 24 человека в возрасте от 50 до 77 лет. В течение восьми дней они употребляли черный рис, богатый антоцианами, а затем в следующий период — обычный коричневый рис. Ученые оценивали память, внимание, скорость реакции и уровень воспаления в организме после каждого этапа. Результаты показали, что черный рис положительно повлиял на когнитивные функции: у участников улучшились показатели словесной и рабочей памяти, а уровень интерлейкина-6, маркера хронического воспаления, снизился. Это снижение воспаления было связано с улучшением когнитивных способностей, что важно для людей постарше.

Ученые считают, что основной причиной таких положительных изменений является противовоспалительное действие антоцианов – природных пигментов, придающих черному рису темный цвет. Эти соединения обладают способностью бороться с воспалениями в организме и улучшать общее состояние здоровья.

Черный рис не только поддерживает когнитивные функции, но и обладает и другими полезными свойствами. Он богат антиоксидантами, которые помогают организму бороться со стрессом, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и старения организма. Антиоксиданты также укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье кожи. Кроме того, черный рис имеет низкий гликемический индекс, помогающий стабильно поддерживать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или для тех, кто хочет контролировать уровень глюкозы. Благодаря медленному расщеплению черный рис придает длительную энергию, что помогает избегать резких колебаний уровня сахара и поддерживать энергию в течение дня.

Портал "Комментарии" уже писал , что оливковое масло первого отжима остается лучшим выбором для ежедневного приготовления пищи, утверждают эксперты по питанию, опрошенные по влиянию различных масел на здоровье. Издание Express сообщает, что, несмотря на большое количество вариантов на рынке — от подсолнечного и рапсового до авокадового или кокосового масла — не все жиры одинаково полезны, а способ их обработки играет не меньшую роль, чем происхождение.



