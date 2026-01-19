Яка олія якнайкраще впливає на здоров'я: експерти відверто шокували новим відкриттям

Оливкова олія першого віджиму залишається найкращим вибором для щоденного приготування їжі, стверджують експерти з харчування, опитані щодо впливу різних олій на здоров’я. Видання Express повідомляє, що попри велику кількість варіантів на ринку — від соняшникової та ріпакової до авокадової чи кокосової олії — не всі жири однаково корисні, а спосіб їх обробки відіграє не меншу роль, ніж походження.

Фото: з відкритих джерел

Експерти пояснюють: оливкова олія extra virgin (EVOO) отримується холодним механічним віджимом без хімічної рафінації, завдяки чому зберігає природні поліфеноли та вітамін Е. Вона багата на мононенасичені жири, які підтримують роботу серця, мозку та кишечника, а також покращують чутливість до інсуліну. Крім того, антиоксиданти в складі олії знижують запальні процеси та окислювальний стрес, що асоціюються з хронічними захворюваннями.

Дієтологиня Ерін Вільйон спростовує поширений міф, що EVOO підходить лише для салатів: "Олія витримує нагрівання при приготуванні більшості повсякденних страв і зберігає корисні властивості завдяки холодному віджиму". Позицію підтверджує Аліза Марогі, зазначаючи, що колишні побоювання щодо "токсичності" при нагріванні не мають наукового підґрунтя. Олію можна використовувати для пасерування, запікання чи смаження, дотримуючись температури до 200 °C.

Сомельє Мазен Ассаф додає, що якісна EVOO — це, по суті, свіжовичавлений фруктовий сік із оливок, що зберігає природні поживні речовини. Експерти радять обирати продукти першого віджиму, холодного пресування, з одного джерела та раннього врожаю.

Для страв на високій температурі — гриль, інтенсивне смаження — підходить авокадова олія. Вона містить мононенасичені жири, витримує високі температури, має нейтральний смак і містить антиоксидант лютеїн, корисний для очей.

Натомість дієтологи радять обмежити кокосову, пальмову олію, смалець та топлене масло, а також рафіновані олії з насіння — соняшникову, кукурудзяну, соєву та ріпакову — через високий вміст насичених жирів або надлишок омега-6, що може провокувати запалення та окиснення жирів під час термічної обробки.

Портал "Коментарі" вже писав, що печінку часто називають непомітним працівником організму, адже щодня вона виконує сотні життєво важливих функцій: очищає кров від шкідливих речовин, нейтралізує токсини, допомагає перетравлювати їжу та регулює обмінні процеси. Водночас цей орган майже не сигналізує про проблеми на початкових етапах захворювань, що й робить їх особливо небезпечними.