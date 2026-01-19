Ці 5 сигналів свідчать про велику небезпеку для печінки про що застерігають медики

Печінку часто називають непомітним працівником організму, адже щодня вона виконує сотні життєво важливих функцій: очищає кров від шкідливих речовин, нейтралізує токсини, допомагає перетравлювати їжу та регулює обмінні процеси. Водночас цей орган майже не сигналізує про проблеми на початкових етапах захворювань, що й робить їх особливо небезпечними.

Здоров'я печінки. Фото: з відкритих джерел

Медичні спостереження свідчать, що близько 70% людей із жировою дистрофією печінки не здогадуються про наявність патології. Головна причина — відсутність типового болю. Замість цього з’являються непрямі симптоми, які більшість сприймає як наслідок перевтоми, неправильного харчування або хронічного стресу.

До перших тривожних ознак порушень у роботі печінки належать зміна кольору шкіри та білків очей на жовтуватий відтінок, поява помітної судинної сітки під шкірою, збільшення селезінки, безпідставне здуття живота, а також почервоніння долонь. Ці прояви можуть свідчити про серйозні внутрішні зміни й потребують консультації лікаря.

Фахівці наголошують: для підтримки здоров’я печінки важливо скоротити споживання цукру та ультраоброблених продуктів, максимально обмежити алкоголь, регулярно рухатися, дотримуватися стабільного режиму сну та уникати самолікування, особливо медикаментами.

Анатомічно печінка розташована у правій верхній частині живота під діафрагмою, тому дискомфорт або тиск найчастіше відчуваються саме під правими ребрами. Хоча ліва частка органу частково заходить до центру черевної порожнини, біль у цій зоні зазвичай не пов’язаний із печінкою. Неприємні відчуття справа нижче грудної клітки можуть вказувати як на проблеми самої печінки, так і на порушення роботи жовчних шляхів.

