Ці 5 сигналів свідчать про велику небезпеку для печінки про що застерігають медики

Оскільки печінка не подає больових сигналів, її захворювання часто діагностують із запізненням, тож лікарі назвали перші тривожні симптоми

19 січня 2026, 08:30
Печінку часто називають непомітним працівником організму, адже щодня вона виконує сотні життєво важливих функцій: очищає кров від шкідливих речовин, нейтралізує токсини, допомагає перетравлювати їжу та регулює обмінні процеси. Водночас цей орган майже не сигналізує про проблеми на початкових етапах захворювань, що й робить їх особливо небезпечними.

Ці 5 сигналів свідчать про велику небезпеку для печінки про що застерігають медики

Здоров'я печінки. Фото: з відкритих джерел

Медичні спостереження свідчать, що близько 70% людей із жировою дистрофією печінки не здогадуються про наявність патології. Головна причина — відсутність типового болю. Замість цього з’являються непрямі симптоми, які більшість сприймає як наслідок перевтоми, неправильного харчування або хронічного стресу.

До перших тривожних ознак порушень у роботі печінки належать зміна кольору шкіри та білків очей на жовтуватий відтінок, поява помітної судинної сітки під шкірою, збільшення селезінки, безпідставне здуття живота, а також почервоніння долонь. Ці прояви можуть свідчити про серйозні внутрішні зміни й потребують консультації лікаря.

Фахівці наголошують: для підтримки здоров’я печінки важливо скоротити споживання цукру та ультраоброблених продуктів, максимально обмежити алкоголь, регулярно рухатися, дотримуватися стабільного режиму сну та уникати самолікування, особливо медикаментами.

Анатомічно печінка розташована у правій верхній частині живота під діафрагмою, тому дискомфорт або тиск найчастіше відчуваються саме під правими ребрами. Хоча ліва частка органу частково заходить до центру черевної порожнини, біль у цій зоні зазвичай не пов’язаний із печінкою. Неприємні відчуття справа нижче грудної клітки можуть вказувати як на проблеми самої печінки, так і на порушення роботи жовчних шляхів.

 Як вже писали "Коментарі", не кава і не чай, а саме склянка теплої води має стати першим напоєм ранку. Медики та дієтологи наголошують: вона не лише покращує травлення, але й уповільнює процеси старіння, а також може сприяти схудненню. Дієтологиня Стелла Метсовес поділилася з Lifehack, чому варто починати день саме з теплої води.



