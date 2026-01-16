Ранок неодмінно потрібно починати зі склянки води: наведено беззаперечні аргументи

Не кава і не чай, а саме склянка теплої води має стати першим напоєм ранку. Медики та дієтологи наголошують: вона не лише покращує травлення, але й уповільнює процеси старіння, а також може сприяти схудненню. Дієтологиня Стелла Метсовес поділилася з Lifehack, чому варто починати день саме з теплої води.

Фото: з відкритих джерел

Полегшення болю

Тепла вода ефективно знімає спазми будь-якого походження, включно з менструальними болями. Вона допомагає розслабити м’язи та активізує кровообіг у дрібних судинах, що полегшує дискомфорт.

Сприяння схудненню

Випита натщесерце тепла вода підвищує температуру тіла, пришвидшуючи обмін речовин. Це означає, що організм спалює більше калорій протягом дня. Додавання кількох крапель лимонного соку ще більше стимулює розщеплення жирових відкладень. Пектин у лимоні допомагає контролювати апетит, зменшуючи бажання перекусити.

Покращення травлення

Ранкова склянка теплої води стимулює роботу шлунково-кишкового тракту. Навпаки, холодна вода під час їжі може ущільнювати жири й олії, що ускладнює їхнє перетравлення та сповільнює обмін речовин.

Підтримка кровообігу

Тепла вода не лише зменшує кількість шкідливих токсинів в організмі, але й сприяє розслабленню м’язів, що покращує циркуляцію крові.

Розслаблення та кращий сон

Пити теплу воду корисно не лише вранці. Вечірній стакан допомагає заспокоїти нервову систему, розслабити тіло і поліпшити якість сну.

Регулярне вживання теплої води, особливо натщесерце, — простий, але ефективний спосіб підтримати здоров’я, метаболізм і загальне самопочуття без кофеїну та зайвих калорій.

