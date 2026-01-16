Утро обязательно нужно начинать со стакана воды: приведены неоспоримые аргументы

Не кофе и не чай, а именно стакан теплой воды должен стать первым напитком утра. Медики и диетологи отмечают: она не только улучшает пищеварение, но и замедляет процессы старения, а также способствует похудению. Диетология Стелла Метсовеса поделилась с Lifehack, почему стоит начинать день именно с теплой воды.

Фото: из открытых источников

Облегчение боли

Теплая вода эффективно снимает спазмы любого происхождения, включая менструальные боли. Она помогает расслабить мышцы и активизирует кровообращение в мелких сосудах, что облегчает дискомфорт.

Содействие похудению

Выпитая натощак теплая вода повышает температуру тела, ускоряя обмен веществ. Это значит, что организм сжигает больше калорий в течение дня. Добавление нескольких капель лимонного сока еще больше провоцирует расщепление жировых отложений. Пектин в лимоне помогает контролировать аппетит, уменьшая желание перекусить.

Улучшение пищеварения

Утренний стакан теплой воды стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Напротив, холодная вода во время еды может уплотнять жиры и масла, что затрудняет их переваривание и замедляет обмен веществ.

Поддержание кровообращения

Теплая вода не только уменьшает количество вредных токсинов в организме, но и способствует расслаблению мышц, что улучшает циркуляцию крови.

Расслабление и лучший сон

Пить теплую воду полезно не только утром. Вечерний стакан помогает успокоить нервную систему, расслабить тело и улучшить качество сна.

Регулярное употребление теплой воды, особенно натощак, – простой, но эффективный способ поддержать здоровье, метаболизм и общее самочувствие без кофеина и лишних калорий.

