Эти 5 сигналов свидетельствуют о большой опасности для печени, о чем предостерегают медики.
Эти 5 сигналов свидетельствуют о большой опасности для печени, о чем предостерегают медики.

Поскольку печень не подает болевых сигналов, ее заболевания часто диагностируют с опозданием, поэтому врачи назвали первые тревожные симптомы.

19 января 2026, 08:30
Печень часто называют незаметным работником организма, ведь каждый день она выполняет сотни жизненно важных функций: очищает кровь от вредных веществ, нейтрализует токсины, помогает переваривать пищу и регулирует обменные процессы. В то же время, этот орган почти не сигнализирует о проблемах на начальных этапах заболеваний, что и делает их особенно опасными.

Эти 5 сигналов свидетельствуют о большой опасности для печени, о чем предостерегают медики.

Здоровье печени. Фото: из открытых источников

Медицинские наблюдения свидетельствуют о том, что около 70% людей с жировой дистрофией печени не догадываются о наличии патологии. Главная причина – отсутствие типичной боли. Вместо этого появляются косвенные симптомы, которые большинство воспринимают как следствие переутомления, неправильного питания или хронического стресса.

К первым тревожным признакам нарушений в работе печени относятся изменение цвета кожи и белков глаз на желтоватый оттенок, появление заметной сосудистой сетки под кожей, увеличение селезенки, безосновательное вздутие живота, а также покраснение ладоней. Эти проявления могут свидетельствовать о серьезных внутренних изменениях и нуждаются в консультации врача.

Специалисты отмечают: для поддержания здоровья печени важно сократить потребление сахара и ультраобработанных продуктов, максимально ограничить алкоголь, регулярно двигаться, соблюдать стабильный режим сна и избегать самолечения, особенно медикаментами.

Анатомически печень расположена в правой верхней части живота под диафрагмой, поэтому дискомфорт или давление чаще ощущаются именно под правыми ребрами. Хотя левая часть органа частично заходит в центр брюшной полости, боль в этой зоне обычно не связана с печенью. Неприятные ощущения справа ниже грудной клетки могут указывать как на проблемы самой печени, так и нарушение работы желчных путей.

Как уже писали "Комментарии", не кофе и не чай, а именно стакан теплой воды должен стать первым напитком утра. Медики и диетологи отмечают: она не только улучшает пищеварение, но и замедляет процессы старения, а также способствует похудению.



