Какое масло лучше всего влияет на здоровье: эксперты откровенно шокировали новым открытием

Оливковое масло первого отжима остается лучшим выбором для ежедневного приготовления пищи, утверждают эксперты по питанию, опрошенные по поводу влияния различных масел на здоровье. Издание Express сообщает, что, несмотря на большое количество вариантов на рынке — от подсолнечного и рапсового до авокадового или кокосового масла — не все жиры одинаково полезны, а способ их обработки играет не меньшую роль, чем происхождение.

Фото: из открытых источников

Эксперты объясняют: оливковое масло extra virgin (EVOO) получается холодным механическим отжимом без химической рафинации, благодаря чему сохраняет природные полифенолы и витамин Е. Она богата мононенасыщенными жирами, которые поддерживают работу сердца, мозга и кишечника, а также улучшают чувствительность к инсулину. Кроме того, антиоксиданты в составе масла снижают воспалительные процессы и окислительный стресс, которые ассоциируются с хроническими заболеваниями.

Диетолог Эрин Вильон опровергает распространенный миф, что EVOO подходит только для салатов: "Масло выдерживает нагрев при приготовлении большинства повседневных блюд и сохраняет полезные свойства благодаря холодному отжиму". Позицию подтверждает Ализа Мароги, отмечая, что прежние опасения по поводу "токсичности" при нагревании не имеют научной основы. Масло можно использовать для пассировки, запекания или жарки, соблюдая температуру до 200 °C.

Сомелье Мазен Ассаф добавляет, что качественная EVOO – это, по сути, свежевыжатый фруктовый сок из оливок, хранящий природные питательные вещества. Эксперты советуют выбирать продукты первого отжима, холодного прессования из одного источника и раннего урожая.

Для блюд на высокой температуре – гриль, интенсивная жарка – подходит авокадовое масло. Она содержит мононенасыщенные жиры, выдерживает высокие температуры, обладает нейтральным вкусом и содержит антиоксидант лютеин, полезный для глаз.

Диетологи советуют ограничить кокосовое, пальмовое масло, смалец и топленое масло, а также рафинированные масла из семян — подсолнечное, кукурузное, соевое и рапсовое — из-за высокого содержания насыщенных жиров или избыток омега-6, что может провоцировать воспаление и окисление.

