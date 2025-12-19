logo_ukra

Здоров'я наше тіло Розкрито шокуючий секрет впливу сну по 4 години: ця правда вражає
НОВИНИ

Розкрито шокуючий секрет впливу сну по 4 години: ця правда вражає

Вчені з’ясували генетичний секрет людей, які сплять 4–6 годин і не втомлюються

19 грудня 2025, 11:45
За даними Forbes, існує невелика група людей, яких називають природними короткосплячими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Вони можуть обходитися без сну значно довше за інших, і дослідження останніх двадцяти років показують, що причина криється у специфічних генах.

Розкрито шокуючий секрет впливу сну по 4 години: ця правда вражає

Фото: з відкритих джерел

У 2009 році журнал Science опублікував перше підтверджене дослідження: рідкісна мутація гена DEC2 значно зменшує потребу у сні. Жінка та її донька з цією мутацією стабільно спали менше за звичайну норму. Експерименти на мишах і мухах показали подібний ефект — тварини спали менше і легше переносили недосипання.

Пізніше були виявлені й інші рідкісні генетичні варіанти. Мутація ADRB1 (2019, Neuron) у трьох поколіннях однієї родини пов’язана з активнішим неспанням, тоді як зміни у рецепторі NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) підтримують природну бадьорість через нейропептид S. Кожен з генів діє по-своєму, але ефект один — людина потребує менше сну, не відчуваючи втоми.

Біологи виділяють три основні механізми FNSS: ослаблення сигналу "час спати" (DEC2), посилення сигналу "залишайся бадьорим" (NPSR1) та активація неспання (ADRB1). Простіше кажучи, мозок отримує слабший "гальмівний" сигнал і одночасно сильніший стимулюючий, що дозволяє короткий сон без шкоди для організму.

Дослідження підтверджують, що носії таких мутацій не страждають від хронічного недосипання — їхня когнітивна функція та обмін речовин залишаються нормальними. У тварин навіть спостерігалося уповільнення нейродегенеративних процесів при скороченому сні. Проте науковці попереджають: ці мутації дуже рідкісні.

Для більшості людей нестача сну не є природною — вона часто спричинена стресом, роботою або порушенням режиму і може мати серйозні наслідки для здоров’я.

