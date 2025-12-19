Раскрыт шокирующий секрет влияния сна по 4 часа: эта правда поражает

По данным Forbes, существует небольшая группа людей, которых называют природными короткоспящими (FNSN). Они могут обходиться без сна гораздо дольше других, и исследования последних двадцати лет показывают, что причина кроется в специфических генах.

В 2009 году журнал Science опубликовал первое подтвержденное исследование: редкая мутация гена DEC2 значительно уменьшает потребность во сне. Женщина и ее дочь с этой мутацией стабильно спали меньше обычной нормы. Эксперименты на мышах и мухах показали подобный эффект – животные спали меньше и легче переносили недосыпание.

Позже были обнаружены и другие редкие генетические варианты. Мутация ADRB1 (2019, Neuron) в трех поколениях одной семьи связана с более активным бодрствованием, тогда как изменения в рецепторе NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) поддерживают естественную бодрость через нейропептид S. Каждый из генов действует по-своему, но эффект один — человек нуждается в меньшем.

Биологи выделяют три основных механизма FNSS: ослабление сигнала "время спать" (DEC2), усиление сигнала "оставайся бодрым" (NPSR1) и активация бодрствования (ADRB1). Проще говоря, мозг получает более слабый "тормозной" сигнал и одновременно более сильный стимулирующий, что позволяет короткий сон без ущерба для организма.

Исследования подтверждают, что носители таких мутаций не страдают хроническим недосыпанием — их когнитивная функция и обмен веществ остаются нормальными. У животных даже наблюдалось замедление нейродегенеративных процессов при сокращенном сне. Однако учёные предупреждают: эти мутации очень редки.

Для большинства людей недостаток сна не естественный — он часто вызван стрессом, работой или нарушением режима и может иметь серьезные последствия для здоровья.

