Креветки у раціоні: стало відомо, чому це вкрай позитивно для здоров’я

Креветки – це не лише смачна та делікатесна страва, а й продукт з численними поживними властивостями, які можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Однак багато хто хвилюється через високий вміст холестерину в цих морепродуктах і замислюється, як часто їх слід включати в раціон. Дієтологиня Наталі Крталіч-Лоутер у статті для health.clevelandclinic.org детально пояснює харчову цінність креветок і розповідає, чому їхнє помірне споживання може бути корисним.

Чи варто їсти креветки?

Креветки є надзвичайно поживними продуктами, якщо їх вживати в розумних кількостях у межах збалансованого харчування. Наталі Крталіч-Лоутер радить обирати порцію вагою від 85 до 115 грамів за один прийом їжі. Для прикладу, 100 грамів варених креветок містять близько 99 калорій, 24 грами білка та 189 міліграмів харчового холестерину.

Незважаючи на те що високий вміст холестерину часто лякає споживачів, дієтологиня заспокоює: "Хоча креветки містять багато харчового холестерину, дослідження показали, що вони не завжди мають найбільший вплив на рівень холестерину в крові в більшості населення". Тобто в помірних дозах креветки не шкодять здоров’ю серця і судин.

Користь креветок для організму

1. Підтримка серцево-судинної системи

Креветки, як і деякі види риби, є джерелом омега-3 жирних кислот. Ці ненасичені жири допомагають зберігати здоров’я серця, зменшують ризик утворення атеросклеротичних бляшок та позитивно впливають на роботу мозку та зір. Крім того, вони багаті на фосфор і калій, які сприяють нормалізації кров’яного тиску та підтримці чистоти артерій.

2. Підтримка роботи мозку

Креветки містять астаксантин – потужний антиоксидант, що надає морепродуктам яскравого червоно-помаранчевого кольору. Астаксантин здатний захищати клітини мозку від окислювального стресу і ушкоджень, а також досліджується щодо профілактики неврологічних хвороб, таких як деменція. Крім того, креветки є гарним джерелом вітаміну B12, який підтримує когнітивні функції, пам’ять, настрій і здоров’я кісток.

3. Підтримка імунітету

Антиоксиданти та протизапальні сполуки в креветках допомагають зміцнювати імунну систему. Вони також містять селен, який важливий для функціонування щитовидної залози, та мідь, що запобігає анемії та підтримує захисні функції організму.

Можливі ризики

Як і будь-який продукт, креветки мають певні обмеження. Високий вміст пуринів у креветках може провокувати підвищення рівня сечової кислоти, що збільшує ризик розвитку подагри. Також вони належать до групи продуктів, на які часто виникає харчова алергія.

