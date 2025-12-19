Креветки – это не только вкусное и деликатесное блюдо, но и продукт с многочисленными питательными свойствами, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье человека. Однако многие волнуются из-за высокого содержания холестерина в этих морепродуктах и задумываются, как часто их следует включать в рацион. Диетология Натали Крталич-Лоутер в статье для health.clevelandclinic.org подробно объясняет пищевую ценность креветок и рассказывает, почему их умеренное потребление может оказаться полезным.

Фото: из открытых источников

Стоит ли есть креветки?

Креветки являются очень питательными продуктами, если их употреблять в разумных количествах в пределах сбалансированного питания. Натали Крталич-Лоутер советует выбирать порцию весом от 85 до 115 грамм за один прием пищи. Например, 100 граммов вареных креветок содержат около 99 калорий, 24 грамма белка и 189 миллиграммов пищевого холестерина.

Несмотря на то что высокое содержание холестерина часто пугает потребителей, диетология успокаивает: "Хотя креветки содержат много пищевого холестерина, исследования показали, что они не всегда оказывают наибольшее влияние на уровень холестерина в крови у большинства населения". То есть в умеренных дозах креветки не вредят здоровью сердца и сосудов.

Польза креветок для организма

1. Поддержка сердечно-сосудистой системы

Креветки, как и некие виды рыбы, являются источником омега-3 жирных кислот. Эти ненасыщенные жиры помогают сохранять здоровье сердца, уменьшают риск образования атеросклеротических бляшек и оказывают положительное влияние на работу мозга и звезд. Кроме того, они богаты фосфором и калием, которые способствуют нормализации кровяного давления и поддержанию чистоты артерий.

2. Поддержка работы мозга

Креветки содержат астаксантин – мощный антиоксидант, придающий морепродуктам яркий красно-оранжевый цвет. Астаксантин способен защищать клетки мозга от окислительного стресса и повреждений, а также исследуется по профилактике неврологических заболеваний, таких как деменция. Кроме того, креветки являются хорошим источником витамина B12, поддерживающего когнитивные функции, память, настроение и здоровье костей.

3. Поддержка иммунитета

Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в креветках помогают укреплять иммунную систему. Они также содержат селен, который важен для функционирования щитовидной железы, и медь, которая предотвращает анемию и поддерживает защитные функции организма.

Возможные риски

Как и любой продукт, у креветок есть определенные ограничения. Высокое содержание пуринов в креветках может провоцировать повышение уровня мочевой кислоты, что увеличивает риск развития подагры. Также они входят в группу продуктов, на которые часто возникает пищевая аллергия.

