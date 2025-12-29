logo_ukra

Розкрито секрет, чому виникає млявість та втрата енергії до 10 ранку

Багато людей відчувають втрату енергії вже близько 10:00

29 грудня 2025, 08:40
Головна причина не в недосипанні, а в комплексі помилок під час сніданку, які робить більшість.

Розкрито секрет, чому виникає млявість та втрата енергії до 10 ранку

Втома на роботі. Фото: з відкритих джерел

Вуглеводи забезпечують енергією, яку можна використовувати протягом усього ранку, особливо після голодування. Швидкозасвоювані вуглеводи, такі як випічка, можуть підвищити рівень цукру в крові та призвести до погіршення стану через брак білка та клітковини.

Натомість віддавайте перевагу цілісним харчовим джерелам вуглеводів, багатим клітковиною. Вибирайте цілісні зерна, фрукти з високим вмістом клітковини чи бобові. Ці багаті клітковиною джерела вуглеводів допоможуть забезпечити стійку енергію протягом усього ранку, що не лише підтримуватиме рівень енергії, а й може покращити когнітивні функції.

Вживання надто великої кількості доданого цукру вранці може призвести до нестачі енергії, особливо якщо у сніданку також не вистачає інших поживних речовин, що уповільнюють травлення, таких як білок та жир.

До поширених сніданків з високим вмістом цукру відносяться мафіни, випічка, солодкі сніданки та кава з додаванням цукру.

Натомість виберіть несолодку каву з сендвічем, яка містить суміш вуглеводів, білків та жирів.

Споживання занадто мало калорій вранці може призвести до занепаду сил вже близько 10 ранку. Організму потрібна енергія (калорії), щоб функціонувати якнайкраще.

Це означає, що потрібно снідати збалансовано та одночасно забезпечити тривалу енергію. Наприклад, якщо ви займаєтеся спортом рано-вранці, то може знадобитися більше калорій, ніж тому, хто не тренується перед сніданком.

Пропуск сніданку або недостатнє харчування може призвести до відчуття втоми до 10 ранку.

Збалансованість означає поєднання поживних речовин під час кожного їди. Здоровий сніданок має баланс білка, клітковини та корисних жирів, щоб зарядити ранок енергією та не перевищувати рівень цукру в крові.

Простий спосіб створити збалансований сніданок – це вибирати продукти із різних харчових груп. Наприклад, йогурт з гранолою та ягодами містить молочні продукти, зернові та фрукти.

лікар назвав 10 найпоширеніших продуктів, які справді можуть вбити.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eatingwell.com/why-your-energy-is-crashing-in-the-morning-11867052
