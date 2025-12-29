Раскрыт секрет, почему возникает вялость и потеря энергии до 10 утра

Главная причина не в недосыпании, а в комплексе ошибок во время завтрака, которые совершает большинство.

Усталость на работе. Фото: из открытых источников

Углеводы обеспечивают энергией, которую можно использовать в течение всего утра, особенно после ночного голодания. Быстроусвояемые углеводы, такие как выпечка, могут повысить уровень сахара в крови и привести к ухудшению состояния из-за нехватки белка и клетчатки.

Вместо этого отдавайте предпочтение цельным пищевым источникам углеводов, богатым клетчаткой. Выбирайте цельные зерна, фрукты с высоким содержанием клетчатки или бобовые. Эти богатые клетчаткой источники углеводов помогут обеспечить устойчивую энергию в течение всего утра, что не только будет поддерживать уровень энергии, но и может улучшить когнитивные функции.

Употребление слишком большого количества добавленного сахара утром может привести к нехватке энергии, особенно если в завтраке также не хватает других питательных веществ, замедляющих пищеварение, таких как белок и жир.

К распространенным завтракам с высоким содержанием сахара относятся маффины, выпечка, сладкие завтраки и кофе с добавлением сахара.

Вместо этого выберите несладкий кофе с сэндвичем, который содержит смесь углеводов, белков и жиров.

Потребление слишком малого количества калорий утром может привести к упадку сил уже около 10 утра. Организму нужна энергия (калории), чтобы функционировать наилучшим образом.

Это означает, что нужно завтракать сбалансировано и одновременно обеспечить длительную энергию. Например, если вы занимаетесь спортом рано утром, то может потребоваться больше калорий, чем тому, кто не тренируется перед завтраком.

Пропуск завтрака или недостаточное питание может привести к ощущению усталости к 10 утра.

Сбалансированность означает сочетание питательных веществ во время каждого приема пищи. Здоровый завтрак имеет баланс белка, клетчатки и полезных жиров, чтобы зарядить утро энергией и не превышать уровень сахара в крови.

Простой способ создать сбалансированный завтрак – это выбирать продукты из разных пищевых групп. Например, йогурт с гранолой и ягодами содержит молочные продукты, зерновые и фрукты.

