Робіть це щовечора, щоб позбутися стресу і мати міцний сон

Читання книги перед сном допомагає знизити стрес, покращує концентрацію та сприяє глибокому сну. Варто знати, скільки часу приділити цьому занять, щоб отримати максимум користі.

Читання книги. Фото: з відкритих джерел

Дослідження університету Сассекса у Великій Британії показало, що 6 хвилин спокійного читання можуть знизити рівень стресу на 68%. Це ефективніше, ніж прослуховування музики (61%), питво чаю чи кави (54%) чи прогулянка (42%)

Часто люди називають здатність читання переносити себе в життя, яке не є вашим, що є причиною його розслаблюючих властивостей.

Краще зупинити свій вибір на книзі, яка не викликає у вас відчуття стресу. Романи на теми, які ви любите, книги про здоровий спосіб життя чи психології можуть бути чудовими ідеями для читання перед сном.

Експерти називають читання діяльністю, яка залучає мозок без активної фізичної стимуляції, оскільки ви можете читати лежачи. Це повільно розслаблює тіло і розум, що сприяє більш швидкому засинанню.

У дослідженні The Reading Trial, проведеному в 2021 році, 42% учасників, які читали книгу в ліжку перед сном, відзначили покращення якості сну, порівняно з 28% у контрольній групі, яка не читала.

Дослідження, опубліковане в Social Science & Medicine, показало, що люди старше 50 років, які читають книги понад 30 хвилин на день, живуть майже на два роки довше за тих, хто не читає. Це пояснюється підвищенням когнітивного резерву та зниженням рівня стресу.

Варто знати, що читання як хобі відкриває нові способи мислення, дозволяє бачити нові перспективи і спонукає розуміти концепції, з якими ви не зіткнулися б інакше. Це змушує вас використовувати креативність та розумову спритність.

Дорослим слід читати щонайменше 20 хв за вечір, щоб отримати користь від читання. Це вважається кращим способом використання вільного часу, ніж більшість інших форм розслаблення тіла та розуму.

Для читання не потрібно ніякої спеціальної підготовки чи обладнання. Просто тримайте книгу біля ліжка.

