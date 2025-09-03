Топ-3 витамина, которые нельзя принимать перед сном

Далеко не все витамины можно принимать перед сном, ведь некоторые из них могут нарушить сон или повлиять на усвоение других нутриентов. Стоит знать, какие добавки лучше оставить на утро, чтобы избежать бессонницы и проблем с пищеварением.

Не нужно принимать перед сном витамин B12. Витамины группы В, в частности В12, играют определенную роль как в выработке энергии, так и в неврологической функции, поэтому их лучше принимать в начале дня.

В исследовании, опубликованном в журнале Healthcare, связали бессонницу с низким уровнем витамина B12.

Лучшая практика – убедиться, что вы принимаете достаточно витамина B12 для поддержания здоровья, правильно рассчитывая дозировку.

По данным National Institutes of Health (NIH), взрослый человек должен потреблять около 2,4 мкг витамина B12 ежедневно, при этом для беременных и кормящих женщин рекомендуется немного большее — 2,6 мкг и 2,8 мкг соответственно.

Сюда же стоит отнести кальций. Согласно NIH, прием кальция перед сном может нарушить сон, поскольку он может негативно повлиять на усвоение магния, который поддерживает сон.

Но не стоит полностью отказываться от этого, ведь дефицит кальция также может негативно повлиять на сон. Лучше всего придерживаться рекомендуемой суточной нормы приема кальция, которая составляет около 1000 мг.

Ну и, если вы сбираетесь спать, лучше отказаться от приема мультивитаминов. Большинство мультивитаминов содержат жирорастворимые витамины, которым для наилучшего усвоения нужен пищевой жир. Поэтому их лучше всего принимать во время еды, а непосредственно перед сном.

На сайте NIH говорится, что не всем нужно принимать поливитамины для оптимального здоровья, если вы удовлетворяете свои потребности в питательных веществах только из рациона. Однако ежедневный прием поливитаминов может быть полезным для тех, кто пытается забеременеть и кормящих женщин.

