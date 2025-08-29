Топ-5 витаминов, которые обязательно нужно принимать людям 60+

После 60 лет организм нуждается в особой поддержке. И первым витамином, о приеме которого нужно позаботиться есть витамин D

Для многих пожилых людей пребывания на солнце может быть недостаточно для поддержания стабильного уровня витамина D. Это объясняется тем, что с возрастом организм становится менее эффективным в синтезе витамина D из солнечного света.

Поддержание оптимального уровня витамина D важно не только для поддержания здоровья костей и иммунитета, но и может помочь регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье сердца.

Также крайне важно не забывать о витамине B12. Получить нужное количество витамина B12 после 60 лет не всегда так просто. С возрастом способность организма усваивать витамин B12 естественным образом снижается из-за меньшей выработки желудочной кислоты и изменений в желудочно-кишечном тракте.

Витамин B12 имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций, уровня энергии, здоровья нервов и общей жизнеспособности. Он поддерживает выработку эритроцитов и помогает поддерживать миелиновую оболочку, которая защищает нервные клетки.

Также очень важен витамин Омега-3 жирные кислоты. Чтобы оставаться бодрым и здоровым после 60 лет, стоит увеличить потребление омега-3 жирных кислот. Добавка омега-3 обеспечивает высокий уровень EPA и DHA жирных кислот омега-3, поддерживает здоровье мозга с возрастом.

В частности, омега-3 могут помочь улучшить память и когнитивные функции, потенциально уменьшая возрастное снижение когнитивных функций.

Конечно же, незаменим витамин С. Он является жизненно важным питательным веществом для пожилых людей, которое поддерживает многочисленные аспекты здоровья, включая иммунную функцию, здоровье кожи и общий жизненный тонус.

С возрастом иммунная система становится менее эффективной, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Кроме того, он необходим для выработки коллагена, который поддерживает эластичность кожи и заживление ран.

Ну и, конечно же, для людей в возрасте очень важно насыщать организм кальцием.

Кальций важен не только для укрепления костей в молодости, но и остается таким же важным с возрастом. Однако способность организма усваивать его из пищи может снижаться, что увеличивает риск потери костной массы и переломов.

К тому же людям старше 60 лет часто требуется больше кальция для поддержания здоровья костей и предотвращения его дефицита.

