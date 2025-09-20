Делайте это каждый вечер, чтобы избавиться от стресса и иметь крепкий сон

Чтение книги перед сном помогает снизить стресс, улучшает концентрацию и способствует глубокому сну. Стоит знать, сколько времени уделить этому занятию, чтобы получить максимум пользы.

Чтение книги. Фото: из открытых источников

Исследование университета Сассекса в Великобритании показало, что 6 минут спокойного чтения могут снизить уровень стресса на 68%. Это эффективнее, чем прослушивание музыки (61%), питье чая или кофе (54%) или прогулка (42%)

Часто люди называют способность чтения переносить себя в жизнь, которая не является вашей, что является причиной его расслабляющих свойств.

Лучше остановить свой выбор на книге, которая не вызовет у вас ощущение стресса. Романы на темы, которые вы любите, книги о здоровом образе жизни или психологии могут быть отличными идеями для чтения перед сном.

Эксперты называют чтение деятельностью, которая вовлекает мозг без активной физической стимуляции, поскольку вы можете читать лежа. Это медленно расслабляет тело и разум, что способствует более быстрому засыпанию.

В исследовании "The Reading Trial", проведенном в 2021 году, 42% участников, которые читали книгу в постели перед сном, отметили улучшение качества сна, по сравнению с 28% в контрольной группе, которая не читала.

Исследование, опубликованное в Social Science & Medicine, показало, что люди старше 50 лет, которые читают книги более 30 минут в день, живут почти на два года дольше тех, кто не читает. Это объясняется повышением когнитивного резерва и снижением уровня стресса.

Стоит знать, что чтение как хобби открывает новые способы мышления, позволяет видеть новые перспективы и побуждает понимать концепции, с которыми вы иначе не столкнулись бы. Это заставляет вас использовать креативность и умственную ловкость.

Взрослым следует читать не менее 20 мин за вечер, чтобы получить пользу от чтения. Это считается лучшим способом использования свободного времени, чем большинство других форм расслабления тела и ума.

Для чтения не нужно никакой специальной подготовки или оборудования. Просто держите книгу возле кровати.

