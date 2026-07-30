logo_ukra

BTC/USD

64694

ETH/USD

1917.49

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Ранні симптоми деменції проявляються за кермом автомобіля: що варто знати
commentss НОВИНИ Всі новини

Ранні симптоми деменції проявляються за кермом автомобіля: що варто знати

Деменція на ранніх стадіях може заважати людині правильно орієнтуватися у просторі

30 липня 2026, 23:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Першими проявами деменції можуть бути навіть не проблеми з пам'яттю, а зміни у поведінці та труднощі зі сприйняттям простору. 

Ранні симптоми деменції проявляються за кермом автомобіля: що варто знати

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Приватний лікар загальної практики медичного центру The Health Suite у британському Лестері Домінік Гріньєр розповів, як розпізнати хворобу задовго до стійких симптомів, пише видання Express. 

За словами спеціаліста, багато людей настільки зосереджуються на втраті пам'яті, що пропускають інші тривожні сигнали. Один із них — зорово-просторові порушення, які можуть добре проявлятися під час керування автомобілем. Людині стає складніше оцінювати відстань під час паркування чи керування автомобілем, орієнтуватися у знайомих місцях або навіть впізнавати обличчя.

Інший ранній симптом — різка зміна характеру. Людина може стати більш імпульсивною, втратити інтерес до улюблених занять, почати робити нетактовні зауваження або перестати зважати на почуття інших. Такі прояви часто помилково пояснюють віком, стресом чи сімейними проблемами.

"Люди настільки чутливі до втрати пам'яті, що можуть пропустити знак, який знаходиться прямо перед ними", — наголосив доктор Домінік Гріньєр.

Лікар закликав не ігнорувати незрозумілі зміни у поведінці чи сприйнятті світу. За його словами, своєчасне звернення до сімейного лікаря допоможе пройти обстеження, виключити інші причини симптомів або підтвердити діагноз на ранній стадії, коли людина має більше можливостей отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який щоденний напій врятує від деменції та діабету.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2233251/little-known-driving-symptom-could-dementia
Теги:

Новини

Всі новини