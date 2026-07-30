Ранні симптоми деменції проявляються за кермом автомобіля: що варто знати

Першими проявами деменції можуть бути навіть не проблеми з пам'яттю, а зміни у поведінці та труднощі зі сприйняттям простору.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Приватний лікар загальної практики медичного центру The Health Suite у британському Лестері Домінік Гріньєр розповів, як розпізнати хворобу задовго до стійких симптомів, пише видання Express.

За словами спеціаліста, багато людей настільки зосереджуються на втраті пам'яті, що пропускають інші тривожні сигнали. Один із них — зорово-просторові порушення, які можуть добре проявлятися під час керування автомобілем. Людині стає складніше оцінювати відстань під час паркування чи керування автомобілем, орієнтуватися у знайомих місцях або навіть впізнавати обличчя.

Інший ранній симптом — різка зміна характеру. Людина може стати більш імпульсивною, втратити інтерес до улюблених занять, почати робити нетактовні зауваження або перестати зважати на почуття інших. Такі прояви часто помилково пояснюють віком, стресом чи сімейними проблемами.

"Люди настільки чутливі до втрати пам'яті, що можуть пропустити знак, який знаходиться прямо перед ними", — наголосив доктор Домінік Гріньєр.

Лікар закликав не ігнорувати незрозумілі зміни у поведінці чи сприйнятті світу. За його словами, своєчасне звернення до сімейного лікаря допоможе пройти обстеження, виключити інші причини симптомів або підтвердити діагноз на ранній стадії, коли людина має більше можливостей отримати необхідну допомогу.

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