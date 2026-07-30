Ранние симптомы деменции проявляются за рулем автомобиля: что следует знать

Первыми проявлениями деменции могут быть даже не проблемы с памятью, а изменения в поведении и трудности восприятия пространства.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Частный врач общей практики медицинского центра The Health Suite в британском Лестере Доминик Гриньер рассказал, как распознать болезнь задолго до стойких симптомов, пишет издание Express.

По словам специалиста, многие настолько сосредотачиваются на потере памяти, что пропускают другие тревожные сигналы. Один из них – зрительно-пространственные нарушения, которые могут хорошо проявляться при управлении автомобилем. Человеку становится сложнее оценивать расстояние при парковке или управлении автомобилем, ориентироваться в знакомых местах или даже узнавать лицо.

Другой ранний симптом – резкое изменение характера. Человек может стать более импульсивным, потерять интерес к любимым занятиям, начать делать бестактные замечания или перестать учитывать чувства других. Такие проявления часто ошибочно объясняют возрастом, стрессом или семейными проблемами.

"Люди настолько чувствительны к потере памяти, что могут пропустить знак, находящийся прямо перед ними", — подчеркнул доктор Доминик Гриньер.

Врач призвал не игнорировать непонятные изменения в поведении или восприятии мира. По его словам, своевременное обращение к семейному врачу поможет пройти обследование, исключить другие причины симптомов или подтвердить диагноз на ранней стадии, когда у человека больше возможностей получить необходимую помощь.

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