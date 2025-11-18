Мозок один із найскладніших і найважливіших органів нашого тіла. Він керує різними процесами, від мислення й емоцій до роботи кінцівок і внутрішніх органів. Однак багато людей щодня повторюють звички, які поступово знижують його продуктивність. Американський психіатр Деніел Амен у подкасті The Diary of a CEO розповів, які дії найбільш шкодять нашому мозку, і чому варто звернути увагу на свій спосіб життя.

Психіатр Деніел Амен. Фото з відкритих джерел

Деніел Амен заявив, що наш мозок тісно пов’язаний із системою травлення, тому те, що ми їмо, напряму впливає на когнітивні можливості, настрій і нервову систему. Дисбаланс у харчуванні може спричинити депресію, тривожність та інші неврологічні проблеми. Проте шкідливі фактори, не лише в раціоні. Психіатр назвав чотири звички, які уповільнюють роботу мозку.

Надлишок цукру

Як пояснює Амен, хоча мозок потребує глюкози, надмірне споживання солодощів викликає запалення й підвищує ризик діабету та ожиріння. Дослідження британських учених показують, що зайва вага зменшує об’єм сірої речовини. Це частини мозку, що відповідає за мислення, пам’ять та навчання.

Алкоголь

Регулярне вживання алкоголю руйнує нервові клітини, аж до 40% у разі тривалого зловживання. Він впливає на центральну нервову систему, порушує когнітивні функції та сприяє звуженню мозкових структур.

Куріння

Нікотин прискорює старіння мозку та зменшує його об’єм. Курці мають удвічі вищий ризик деменції, адже тютюн руйнує судини та спричиняє хронічне запалення.

Надлишок кофеїну

Помірна кількість кави корисна, але великі дози можуть зменшувати об’єм сірої речовини й погіршувати концентрацію. Психіатр радить уникати кофеїну ввечері й не перевищувати 100 мг на день.

