Психиатр назвал четыре привычки, замедляющих работу мозга
Психиатр назвал четыре привычки, замедляющих работу мозга

Американский психиатр Дэниел Амен назвал четыре ежедневных привычка, которые замедляют работу мозга и ускоряют его старение.

18 ноября 2025, 00:30
Автор:
Slava Kot

Мозг один из самых сложных и важных органов нашего тела. Он управляет разными процессами, от мышления и эмоций до работы конечностей и внутренних органов. Однако многие ежедневно повторяют привычки, которые постепенно снижают его производительность. Американский психиатр Дэниел Амен в подкасте The Diary of a CEO рассказал, какие действия наиболее вредят нашему мозгу, и почему следует обратить внимание на свой образ жизни.

Психиатр назвал четыре привычки, замедляющих работу мозга

Психиатр Дэниел Амен. Фото из открытых источников

Дэниел Амен заявил, что наш мозг тесно связан с пищеварительной системой, поэтому то, что мы едим, напрямую влияет на когнитивные возможности, настроение и нервную систему. Дисбаланс в питании может вызвать депрессию, тревожность и другие неврологические проблемы. Однако вредные факторы не только в рационе. Психиатр назвал четыре привычки, замедляющих работу мозга.

Избыток сахара

Как объясняет Амен, хотя мозг нуждается в глюкозе, чрезмерное потребление сладостей вызывает воспаление и повышает риск диабета и ожирения. Исследования британских ученых показывают, что избыточный вес уменьшает объем серого вещества. Это части мозга, отвечающего за мышление, память и обучение.

Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя разрушает нервные клетки, вплоть до 40% при длительном злоупотреблении. Он оказывает влияние на центральную нервную систему, нарушает когнитивные функции и способствует сужению мозговых структур.

Курение

Никотин ускоряет старение мозга и уменьшает его объем. Курильщики имеют вдвое более высокий риск деменции, ведь табак разрушает сосуды и вызывает хроническое воспаление.

Избыток кофеина

Умеренное количество кофе полезно, но большие дозы могут уменьшать объем серого вещества и ухудшать концентрацию. Психиатр советует избегать кофеина вечером и не превышать 100 мг в день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг.

Также "Комментарии" писали, что кардиохирург рассказал о четырех вещах, которых следует избегать после 40 лет.



