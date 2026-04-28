Простий тест може передбачити, чи помрете ви протягом наступних 24 годин

Команда дослідників на чолі з директором хоспісного центру в лікарні Національного університету Кьонсан доктором Чун Хун Кангом виявили, що пацієнт може померти впродовж наступних 24 годин завдяки простому тесту біля ліжка. Їх дослідження отримало назву "Рогівковий рефлекс: новий сильний прогностичний маркер неминучої смерті" та було опубліковане в журналі BMJ Supportive & Palliative Care.

Тест з рогівкою може передбачити смерть людини впродовж доби. Фото: freepik

Вчені для свого дослідження проводили перевірку рогівкового рефлексу серед пацієнтів хоспісу. Це мимовільне моргання у відповідь на легкий дотик до рогівки ока. Науковці вважають, що відсутність цієї реакції може бути сильним маркером наближення смерті протягом найближчої доби.

Команда вчених спостерігала за 112 пацієнтами хоспісу із запущеними формами раку. Усім їм раніше повідомили, що прогнозований термін життя становить близько двох тижнів. Медичний персонал тричі на день перевіряв рогівковий рефлекс за допомогою стерильного ватного тампона або марлі. Реакцію класифікували як збережену, ослаблену або відсутню. Із 112 учасників 110 померли протягом семи днів від початку спостереження.

Пацієнти, у яких рогівковий рефлекс був відсутній, мали у п’ять разів вищу ймовірність померти протягом наступних 24 годин, ніж ті, у кого реакція залишалася збереженою або ослабленою. Загалом же рівень смертності за добу серед пацієнтів без цього рефлексу становив 70,7%.

"Відсутність рефлексу може вагомо підтверджувати прогноз неминучої смерті, але збереження рефлексу не виключає його", — сказав Чун Хун Канг.

Таким чином, цей тест може передбачити 7 з 10 випадків смерті людини впродовж 24 годин. Для паліативної медицини точніше розуміння останніх годин життя має велике значення. Воно допомагає родинам підготуватися, а медичним працівникам забезпечити пацієнтові максимально спокійний і гідний догляд.

Науковці планують масштабніші дослідження за участю ширшого кола пацієнтів, щоб перевірити ефективність методу.

