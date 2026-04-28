logo

BTC/USD

76948

ETH/USD

2289.3

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Простой тест может предугадать, умрете ли вы в течение следующих 24 часов
commentss НОВОСТИ Все новости

Простой тест может предугадать, умрете ли вы в течение следующих 24 часов

Ученые обнаружили, что отсутствие роговичного рефлекса может свидетельствовать о высокой вероятности смерти человека.

28 апреля 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Команда исследователей во главе с директором хосписного центра в больнице Национального университета Кьонсан доктором Чун Хун Кангом обнаружили, что пациент может умереть в течение следующих 24 часов благодаря простому тесту у постели. Их исследование получило название "Роговичный рефлекс: новый сильный прогностический маркер неизбежной смерти" и было опубликовано в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

Тест с роговицей может предсказать смерть человека в течение суток. Фото: freepik

Ученые для исследования проводили проверку роговичного рефлекса среди пациентов хосписа. Это непроизвольное моргание в ответ на легкое прикосновение к роговице глаза. Ученые считают, что отсутствие этой реакции может быть сильным маркером приближения смерти в ближайшие сутки.

Команда ученых наблюдала за 112 пациентами хосписа с запущенными формами рака. Всем им ранее сообщили, что прогнозируемый срок жизни составляет около двух недель. Медицинский персонал трижды в день проверял роговичный рефлекс с помощью стерильного ватного тампона или марли. Реакцию классифицировали как сохраненную, ослабленную или отсутствующую. Из 112 участников 110 умерли в течение семи дней после начала наблюдения.

Пациенты, у которых роговичный рефлекс отсутствовал, имели в пять раз более высокую вероятность умереть в течение следующих 24 часов, чем те, у кого реакция оставалась сохраненной или ослабленной. В целом же уровень смертности в сутки среди пациентов без этого рефлекса составил 70,7%.

"Отсутствие рефлекса может веско подтверждать прогноз неизбежной смерти, но сохранение рефлекса не исключает его", — сказал Чун Хун Канг.

Таким образом, этот тест может предусмотреть 7 из 10 случаев смерти человека в течение 24 часов. Для паллиативной медицины более точное понимание последних часов жизни имеет большое значение. Оно помогает семьям подготовиться, а медицинским работникам обеспечить пациенту максимально спокойный и достойный уход.

Ученые планируют более масштабные исследования с участием более широкого круга пациентов, чтобы проверить эффективность метода.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.com/health/article-15763077/Simple-test-predict-person-die-24-hours-doctors-claim-95-cent-accurate.html
Теги:

Новости

Все новости