Простой тест может предугадать, умрете ли вы в течение следующих 24 часов

Команда исследователей во главе с директором хосписного центра в больнице Национального университета Кьонсан доктором Чун Хун Кангом обнаружили, что пациент может умереть в течение следующих 24 часов благодаря простому тесту у постели. Их исследование получило название "Роговичный рефлекс: новый сильный прогностический маркер неизбежной смерти" и было опубликовано в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

Ученые для исследования проводили проверку роговичного рефлекса среди пациентов хосписа. Это непроизвольное моргание в ответ на легкое прикосновение к роговице глаза. Ученые считают, что отсутствие этой реакции может быть сильным маркером приближения смерти в ближайшие сутки.

Команда ученых наблюдала за 112 пациентами хосписа с запущенными формами рака. Всем им ранее сообщили, что прогнозируемый срок жизни составляет около двух недель. Медицинский персонал трижды в день проверял роговичный рефлекс с помощью стерильного ватного тампона или марли. Реакцию классифицировали как сохраненную, ослабленную или отсутствующую. Из 112 участников 110 умерли в течение семи дней после начала наблюдения.

Пациенты, у которых роговичный рефлекс отсутствовал, имели в пять раз более высокую вероятность умереть в течение следующих 24 часов, чем те, у кого реакция оставалась сохраненной или ослабленной. В целом же уровень смертности в сутки среди пациентов без этого рефлекса составил 70,7%.

"Отсутствие рефлекса может веско подтверждать прогноз неизбежной смерти, но сохранение рефлекса не исключает его", — сказал Чун Хун Канг.

Таким образом, этот тест может предусмотреть 7 из 10 случаев смерти человека в течение 24 часов. Для паллиативной медицины более точное понимание последних часов жизни имеет большое значение. Оно помогает семьям подготовиться, а медицинским работникам обеспечить пациенту максимально спокойный и достойный уход.

Ученые планируют более масштабные исследования с участием более широкого круга пациентов, чтобы проверить эффективность метода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о признаках, свидетельствующих о приближении смерти: медик назвала ключевые симптомы.

Также "Комментарии" писали о простом тесте на здоровье, который за одну минуту может показать, как долго вы проживете.