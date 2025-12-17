Прості поради із температурою в кімнаті, які допоможуть краще спати

Для нормального засинання в кімнаті має бути прохолодно, і будь-яке підвищення температури може ускладнювати засинання та погіршувати якість сну.

Глибокий сон – це найвідновніша стадія сну. Саме тоді мозок очищується, організм відновлює тканини, а також регулюються ключові гормони, що впливають на енергію, метаболізм та імунітет.

Без достатньої кількості глибокого сну люди часто прокидаються, почуваючи себе втомленими, навіть якщо вони виспалися повноцінно.

За даними Американського фонду сну, найбільше часу люди проводять у глибокому сні протягом першої половини ночі. Тому правильна підготовка до засинання та тривалого сну є ключем до відчуття відпочинку.

Температура тіла та цикл сну/неспання пов'язані через циркадний ритм, який контролює температуру тіла. Вона знижується до і під час сну, щоб сприяти відпочинку, потім підвищується протягом дня, досягаючи піку вдень і ввечері, сигналізуючи про пильність та активність.

Це зниження температури тіла перед сном є біологічним сигналом для розслаблення, впливаючи на ряд процесів. Прохолодна температура сильно стимулює парасимпатичну нервову систему, яка сигналізує про розслаблення, знижує рівень гормонів стресу, таких як кортизол, заспокоює серце, уповільнюючи частоту серцевих скорочень.

Комфортна температура в кімнаті для засинання – 16-20 градусів

