Простые советы с температурой в комнате, которые помогут лучше спать

Для нормального засыпания в комнате должно быть прохладно, и любое повышение температуры может затруднять засыпание и ухудшать качество сна.

Сон. Фото: из открытых источников

Глубокий сон – это наиболее восстановительная стадия сна. Именно тогда мозг очищается, организм восстанавливает ткани, а также регулируются ключевые гормоны, влияющие на энергию, метаболизм и иммунитет.

Без достаточного количества глубокого сна люди часто просыпаются, чувствуя себя уставшими, даже если они выспались полноценно.

По данным Американского фонда сна, больше всего времени люди проводят в глубоком сне в течение первой половины ночи. Поэтому правильная подготовка к засыпанию и длительному сну является ключом к ощущению отдыха.

Температура тела и цикл сна/бодрствования связаны через циркадный ритм, который контролирует температуру тела. Она снижается до и во время сна, чтобы способствовать отдыху, затем повышается в течение дня, достигая пика днем и вечером, сигнализируя о бдительности и активности.

Это снижение температуры тела перед сном служит биологическим сигналом для расслабления, влияя на ряд процессов. Прохладная температура сильно стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая сигнализирует о расслаблении, снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, успокаивает сердце, замедляя частоту сердечных сокращений.

Комфортная температура в комнате для засыпания — 16-20 градусов

