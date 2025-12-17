logo

BTC/USD

86395

ETH/USD

2923.96

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Простые советы с температурой в комнате, которые помогут лучше спать
commentss НОВОСТИ Все новости

Простые советы с температурой в комнате, которые помогут лучше спать

Температура тела играет ключевую роль в регуляции сна

17 декабря 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для нормального засыпания в комнате должно быть прохладно, и любое повышение температуры может затруднять засыпание и ухудшать качество сна.

Простые советы с температурой в комнате, которые помогут лучше спать

Сон. Фото: из открытых источников

Глубокий сон – это наиболее восстановительная стадия сна. Именно тогда мозг очищается, организм восстанавливает ткани, а также регулируются ключевые гормоны, влияющие на энергию, метаболизм и иммунитет.

Без достаточного количества глубокого сна люди часто просыпаются, чувствуя себя уставшими, даже если они выспались полноценно.

По данным Американского фонда сна, больше всего времени люди проводят в глубоком сне в течение первой половины ночи. Поэтому правильная подготовка к засыпанию и длительному сну является ключом к ощущению отдыха.

Температура тела и цикл сна/бодрствования связаны через циркадный ритм, который контролирует температуру тела. Она снижается до и во время сна, чтобы способствовать отдыху, затем повышается в течение дня, достигая пика днем и вечером, сигнализируя о бдительности и активности.

Это снижение температуры тела перед сном служит биологическим сигналом для расслабления, влияя на ряд процессов. Прохладная температура сильно стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая сигнализирует о расслаблении, снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, успокаивает сердце, замедляя частоту сердечных сокращений.

Комфортная температура в комнате для засыпания — 16-20 градусов

Читайте также на портале "Комментарии" — коэнзим Q10 участвует в выработке энергии и обладает антиоксидантными свойствами. Чтобы извлечь из него максимум пользы и улучшить сон, стоит принимать его утром.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.realsimple.com/deep-sleep-body-temperature-hack-11869086

Новости

Все новости