logo_ukra

BTC/USD

87441

ETH/USD

2924.94

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Прості, але дуже ефективні поради, щоб не переїдати на свята
commentss НОВИНИ Всі новини

Прості, але дуже ефективні поради, щоб не переїдати на свята

Рядні святкові страви, багато жирного та солодкого і мінімум руху часто завершуються тяжкістю в шлунку, здуттям та печією

27 грудня 2025, 11:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Організму потрібно більше часу, щоб упоратися з надлишком їжі, яку ми активно вживаємо на свята. Тому дискомфорт може тривати годинами. На щастя, є прості способи швидко полегшити стан.

Прості, але дуже ефективні поради, щоб не переїдати на свята

Як не переїдати на свята. Фото: з відкритих джерел

Першою допоможе може прийти вода з імбиром – це швидка допомога для травлення. Один із найефективніших варіантів – вода з імбиром після ситного обіду. Імбир стимулює вироблення шлункового соку, зменшує здуття та почуття тяжкості.

Достатньо залити кілька скибочок свіжого імбиру теплою (не окропом) водою і дати настоятися кілька хвилин. Напій слід пити повільно, маленькими ковтками, полегшення часто відчувається через 10-15 хвилин.

Підтримати травлення допоможуть і трав'яні настої – м'ятний, ромашковий або фенхель. Вони мають спазмолітичну дію і заспокоюють перевантажений шлунок.

Не менш важливий і помірний рух. Спокійна прогулянка після застілля активізує роботу кишківника, покращує кровообіг і допомагає організму швидше відновитися після тривалого сидіння за столом.

Не менш ефективним є легкий рух. Спокійна прогулянка після святкової вечері запускає перистальтику кишечника, покращує кровообіг і допомагає організму швидше впоратися із надлишком їжі.

Дієтологи підкреслюють: навіть 10-15 хвилин ходьби значно корисніше, ніж лежання на дивані.

Поєднання правильних напоїв та помірної активності допомагає пережити свята без неприємних наслідків.

Також видання "Коментарі" повідомляло – різдвяно-новорічні свята традиційно асоціюються з багатими столами, солодощами та тривалими гуляннями. Однак надмірне споживання їжі та алкоголю може призвести до проблем зі здоров'ям, зокрема, від тяжкості в шлунку до загострення хронічних захворювань. Медики зазначають, що насолоджуватися святами можна без шкоди для організму, якщо дотримуватись простих правил.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gotowanie.onet.pl/porady/pije-w-drugi-dzien-swiat-malymi-lykami-brzuch-juz-nie-jest-jak-balon/0bdgfqe
Теги:

Новини

Всі новини