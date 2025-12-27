Прості, але дуже ефективні поради, щоб не переїдати на свята

Організму потрібно більше часу, щоб упоратися з надлишком їжі, яку ми активно вживаємо на свята. Тому дискомфорт може тривати годинами. На щастя, є прості способи швидко полегшити стан.

Першою допоможе може прийти вода з імбиром – це швидка допомога для травлення. Один із найефективніших варіантів – вода з імбиром після ситного обіду. Імбир стимулює вироблення шлункового соку, зменшує здуття та почуття тяжкості.

Достатньо залити кілька скибочок свіжого імбиру теплою (не окропом) водою і дати настоятися кілька хвилин. Напій слід пити повільно, маленькими ковтками, полегшення часто відчувається через 10-15 хвилин.

Підтримати травлення допоможуть і трав'яні настої – м'ятний, ромашковий або фенхель. Вони мають спазмолітичну дію і заспокоюють перевантажений шлунок.

Не менш важливий і помірний рух. Спокійна прогулянка після застілля активізує роботу кишківника, покращує кровообіг і допомагає організму швидше відновитися після тривалого сидіння за столом.

Не менш ефективним є легкий рух. Спокійна прогулянка після святкової вечері запускає перистальтику кишечника, покращує кровообіг і допомагає організму швидше впоратися із надлишком їжі.

Дієтологи підкреслюють: навіть 10-15 хвилин ходьби значно корисніше, ніж лежання на дивані.

Поєднання правильних напоїв та помірної активності допомагає пережити свята без неприємних наслідків.

