Простые, но очень эффективные советы, чтобы не переедать на праздники

Организму нужно больше времени, чтобы справиться с избытком пищи, которую мы активно употребляем на праздники. Поэтому дискомфорт может длиться часами. К счастью, есть простые способы быстро облегчить состояние.

Первой на помощь может прийти вода с имбирем – это скорая помощь для пищеварения. Один из самых эффективных вариантов – вода с имбирем после сытного обеда. Имбирь стимулирует выработку желудочного сока, уменьшает вздутие и чувство тяжести.

Достаточно залить несколько ломтиков свежего имбиря теплой (не кипятком) водой и дать настояться несколько минут. Напиток следует пить медленно, маленькими глотками, облегчение часто ощущается уже через 10-15 минут.

Поддержать пищеварение помогут и травяные настои – мятный, ромашковый или из фенхеля. Они обладают спазмолитическим действием и успокаивают перегруженный желудок.

Не менее важно и умеренное движение. Спокойная прогулка после застолья активизирует работу кишечника, улучшает кровообращение и помогает организму быстрее восстановиться после длительного сидения за столом.

Диетологи подчеркивают: даже 10-15 минут ходьбы значительно полезнее, чем лежание на диване.

Сочетание правильных напитков и умеренной активности помогает пережить праздники без неприятных последствий.

