Главная Новости Здоровье наше тело Простые, но очень эффективные советы, чтобы не переедать на праздники
commentss НОВОСТИ Все новости

Простые, но очень эффективные советы, чтобы не переедать на праздники

Обильные праздничные блюда, много жирного и сладкого и минимум движения часто завершаются тяжестью в желудке, вздутием и изжогой

27 декабря 2025, 11:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Организму нужно больше времени, чтобы справиться с избытком пищи, которую мы активно употребляем на праздники. Поэтому дискомфорт может длиться часами. К счастью, есть простые способы быстро облегчить состояние.

Простые, но очень эффективные советы, чтобы не переедать на праздники

Как не переедать на праздники. Фото: из открытых источников

Первой на помощь может прийти вода с имбирем – это скорая помощь для пищеварения. Один из самых эффективных вариантов – вода с имбирем после сытного обеда. Имбирь стимулирует выработку желудочного сока, уменьшает вздутие и чувство тяжести.

Достаточно залить несколько ломтиков свежего имбиря теплой (не кипятком) водой и дать настояться несколько минут. Напиток следует пить медленно, маленькими глотками, облегчение часто ощущается уже через 10-15 минут.

Поддержать пищеварение помогут и травяные настои – мятный, ромашковый или из фенхеля. Они обладают спазмолитическим действием и успокаивают перегруженный желудок.

Не менее важно и умеренное движение. Спокойная прогулка после застолья активизирует работу кишечника, улучшает кровообращение и помогает организму быстрее восстановиться после длительного сидения за столом.

Не менее эффективным является легкое движение. Спокойная прогулка после праздничного ужина запускает перистальтику кишечника, улучшает кровообращение и помогает организму быстрее справиться с избытком пищи.

Диетологи подчеркивают: даже 10-15 минут ходьбы значительно полезнее, чем лежание на диване.

Сочетание правильных напитков и умеренной активности помогает пережить праздники без неприятных последствий.

