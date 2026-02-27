Просте правило: вчений назвав головний секрет довголіття

Якщо ви хочете додати до життя не лише роки, а й здоров'я, відомий італійський вчений радить просте правило.

Люди у віці. Фото: з відкритих джерел

97-річний онколог та фармаколог Сільвіо Гарратіні переконаний, що помірне обмеження калорій може суттєво продовжити життя.

Вчений, який заснував Інститут Маріо Негрі в Бергамо, десятиліттями досліджує старіння та хронічні захворювання.

"Якщо є на 30% менше, можна жити на 20% довше", – сказав він.

За його словами, саме поміркованість у харчуванні є ключем до активного довголіття.

Гарратіні зазначає: здоровий спосіб життя зменшує не лише особисті ризики, а й навантаження на систему охорони здоров'я.

Адже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неправильне харчування щорічно викликає мільйони смертей у світі, переважно через серцево-судинні хвороби, діабет і рак.

Сам учений дотримується збалансованого раціону: їсть різноманітну їжу, щоб отримувати всі мікро- та макронутрієнти, але без переїдання.

Дослідження, опубліковані в Ageing Research Reviews та The British Journal of Nutrition, підтверджують, що помірне скорочення калорій без дефіциту поживних речовин покращує показники старіння та знижує ризик передчасної смерті.

Незважаючи на популярність інтервального голодування, Гарратіні вважає, що важливішим є не час прийому їжі, а її загальна кількість.

"Головне — є мало", — робить висновок він.

Експерти також зазначають, що контроль калорій та збалансований раціон — один із найефективніших способів зменшити ризик хронічних захворювань та зберегти активність у старшому віці.

Читайте також на порталі "Коментарі" – найстаріша жінка у світі поділилася своїм секретом довголіття: це не те, що ви думаєте.