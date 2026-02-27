Простое правило: ученый назвал главный секрет долголетия

Если вы хотите добавить к жизни не только годы, но и здоровье, известный итальянский ученый советует простое правило.

97-летний онколог и фармаколог Сильвио Гарратини убежден, что умеренное ограничение калорий может существенно продлить жизнь.

Ученый, основавший Институт Марио Негри в Бергамо, десятилетиями исследует старение и хронические заболевания.

"Если есть на 30% меньше, можно жить на 20% дольше", — сказал он.

По его словам, именно умеренность в питании является ключом к активному долголетию.

Гарратини отмечает: здоровый образ жизни уменьшает не только личные риски, но и нагрузку на систему здравоохранения.

Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, неправильное питание ежегодно вызывает миллионы смертей в мире, преимущественно из-за сердечно-сосудистых болезней, диабета и рака.

Сам ученый придерживается сбалансированного рациона: ест разнообразную пищу, чтобы получать все микро- и макронутриенты, но без переедания.

Исследования, опубликованные в Ageing Research Reviews и The British Journal of Nutrition, подтверждают, что умеренное сокращение калорий без дефицита питательных веществ улучшает показатели старения и снижает риск преждевременной смерти.

Несмотря на популярность интервального голодания, Гарратини считает, что важнее не время приёма пищи, а её общее количество.

"Главное – есть мало", — заключает он.

Эксперты также отмечают, что контроль калорий и сбалансированный рацион — один из самых эффективных способов уменьшить риск хронических заболеваний и сохранить активность в старшем возрасте.

