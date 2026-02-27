logo

Простое правило: ученый назвал главный секрет долголетия
НОВОСТИ

Простое правило: ученый назвал главный секрет долголетия

Важно придерживаться сбалансированного рациона

27 февраля 2026, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если вы хотите добавить к жизни не только годы, но и здоровье, известный итальянский ученый советует простое правило.

Простое правило: ученый назвал главный секрет долголетия

Люди в возрасте. Фото: из открытых источников

97-летний онколог и фармаколог Сильвио Гарратини убежден, что умеренное ограничение калорий может существенно продлить жизнь.

Ученый, основавший Институт Марио Негри в Бергамо, десятилетиями исследует старение и хронические заболевания.

"Если есть на 30% меньше, можно жить на 20% дольше", — сказал он.

По его словам, именно умеренность в питании является ключом к активному долголетию.

Гарратини отмечает: здоровый образ жизни уменьшает не только личные риски, но и нагрузку на систему здравоохранения.

Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, неправильное питание ежегодно вызывает миллионы смертей в мире, преимущественно из-за сердечно-сосудистых болезней, диабета и рака.

Сам ученый придерживается сбалансированного рациона: ест разнообразную пищу, чтобы получать все микро- и макронутриенты, но без переедания.

Исследования, опубликованные в Ageing Research Reviews и The British Journal of Nutrition, подтверждают, что умеренное сокращение калорий без дефицита питательных веществ улучшает показатели старения и снижает риск преждевременной смерти.

Несмотря на популярность интервального голодания, Гарратини считает, что важнее не время приёма пищи, а её общее количество.

"Главное – есть мало", — заключает он.

Эксперты также отмечают, что контроль калорий и сбалансированный рацион — один из самых эффективных способов уменьшить риск хронических заболеваний и сохранить активность в старшем возрасте.

Читайте также на портале "Комментарии" — самая старая женщина в мире поделилась своим секретом долголетия: это не то, что вы думаете.



Источник: https://www.menshealth.com/es/salud-bienestar/a64300274/silvio-garattini-oncologo-cientifico-mejor-dieta/

