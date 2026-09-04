logo_ukra

BTC/USD

79655

ETH/USD

2452.86

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Проста звичка врятує серце та знизить ризик гіпертонії: зробіть це найближчими вихідними
commentss НОВИНИ Всі новини

Проста звичка врятує серце та знизить ризик гіпертонії: зробіть це найближчими вихідними

Звичка довше спати у суботу та неділю може бути не просто приємним бонусом після робочого тижня. Вчені знайшли зв’язок між помірним “відсипанням” і нижчим ризиком гіпертонії

4 вересня 2026, 23:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сон на вихідних може допомагати знижувати ризик високого артеріального тиску. Такий висновок зробили автори семирічного дослідження за участю близько 41 тисячі дорослих, результати якого представили на конгресі Європейського товариства кардіологів.

Проста звичка врятує серце та знизить ризик гіпертонії: зробіть це найближчими вихідними

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Найбільший ефект зафіксували у тих, хто надолужував приблизно 1 годину 27 хвилин сну. У цієї групи ймовірність розвитку гіпертонії була на 9% нижчою, пише видання Mirror.

Причина може бути у відновленні організму після хронічного недосипання.

Автор дослідження доктор Навон Лі з Корейського університету в Сеулі пояснив: “Недостатня кількість сну створює додаткове навантаження на організм. Це змушує серце та кровоносні судини працювати інтенсивніше та може підвищити кров’яний тиск”.

За його словами, додатковий сон у вихідні дає організму можливість частково компенсувати втрати, а тому людям не варто автоматично сприймати пізній підйом як шкідливу звичку.

Втім, є важлива межа. Якщо людина спить у вихідні більш ніж на чотири години довше, ризик гіпертонії, навпаки, зростає. Надмірне зміщення графіка може порушувати циркадний ритм і нівелювати користь.

У середньому учасники, які взагалі практикували сон “у борг”, мали на 6% нижчу ймовірність високого тиску. Серед фізично неактивних людей ефект був ще помітнішим — ризик був меншим приблизно на 6,9%.

Отже, кілька додаткових годин сну після важкого тижня можуть бути корисними. Але, відповідно до результатів дослідження, перетворювати вихідні на марафон сну теж не варто.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти врятують серце від хвороб. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/high-blood-pressure-sleep-heart-37608196
Теги:

Новини

Всі новини