Проста звичка врятує серце та знизить ризик гіпертонії: зробіть це найближчими вихідними

Сон на вихідних може допомагати знижувати ризик високого артеріального тиску. Такий висновок зробили автори семирічного дослідження за участю близько 41 тисячі дорослих, результати якого представили на конгресі Європейського товариства кардіологів.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Найбільший ефект зафіксували у тих, хто надолужував приблизно 1 годину 27 хвилин сну. У цієї групи ймовірність розвитку гіпертонії була на 9% нижчою, пише видання Mirror.

Причина може бути у відновленні організму після хронічного недосипання.

Автор дослідження доктор Навон Лі з Корейського університету в Сеулі пояснив: “Недостатня кількість сну створює додаткове навантаження на організм. Це змушує серце та кровоносні судини працювати інтенсивніше та може підвищити кров’яний тиск”.

За його словами, додатковий сон у вихідні дає організму можливість частково компенсувати втрати, а тому людям не варто автоматично сприймати пізній підйом як шкідливу звичку.

Втім, є важлива межа. Якщо людина спить у вихідні більш ніж на чотири години довше, ризик гіпертонії, навпаки, зростає. Надмірне зміщення графіка може порушувати циркадний ритм і нівелювати користь.

У середньому учасники, які взагалі практикували сон “у борг”, мали на 6% нижчу ймовірність високого тиску. Серед фізично неактивних людей ефект був ще помітнішим — ризик був меншим приблизно на 6,9%.

Отже, кілька додаткових годин сну після важкого тижня можуть бути корисними. Але, відповідно до результатів дослідження, перетворювати вихідні на марафон сну теж не варто.

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