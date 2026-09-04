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Простая привычка спасет сердце и снизит риск гипертонии: сделайте это в ближайшие выходные

Привычка подольше спать в субботу и воскресенье может быть не просто приятным бонусом после рабочей недели. Ученые нашли связь между умеренным "отсыпанием" и низшим риском гипертонии

4 сентября 2026, 23:58
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Кречмаровская Наталия

Сон на выходных может помогать снижать риск высокого артериального давления. Такой вывод сделали авторы семилетнего исследования с участием около 41 тысячи взрослых, результаты которого были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Простая привычка спасет сердце и снизит риск гипертонии: сделайте это в ближайшие выходные

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Наибольший эффект зафиксировали у тех, кто наверстал примерно 1 час 27 минут сна. У этой группы вероятность развития гипертонии была на 9% ниже, пишет газета Mirror.

Причина может быть в восстановлении организма после хронического недосыпания.

Автор исследования доктор Навон Ли из Корейского университета в Сеуле пояснил: "Недостаточное количество сна создает дополнительную нагрузку на организм. Это заставляет сердце и кровеносные сосуды работать более интенсивно и может повысить кровяное давление".

По его словам, дополнительный сон в выходные дает организму возможность частично компенсировать потери, поэтому людям не стоит автоматически воспринимать поздний подъем как вредную привычку.

Впрочем, есть важный предел. Если человек спит по выходным более чем на четыре часа дольше, риск гипертонии, наоборот, возрастает. Чрезмерное смещение графика может нарушать циркадный ритм и нивелировать пользу.

В среднем участники, вообще практиковавшие сон "взаймы", имели на 6% более низкую вероятность высокого давления. Среди физически неактивных людей эффект был еще более заметным — риск был меньше примерно на 6,9%.

Следовательно, несколько дополнительных часов сна после тяжелой недели могут быть полезны. Но, согласно результатам исследования, превращать выходные в марафон сна тоже не стоит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты спасут сердце от болезней.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/high-blood-pressure-sleep-heart-37608196
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