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Додайте два суперпродукти до раціону і це врятує серце від хвороб

Два продукти, які, за словами лікаря, покращать здоров’я серця

7 серпня 2026, 15:19
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Кречмаровская Наталия

Турбуватися про здоров’я серця можна не лише купуючи дорогі добавки чи кардинально змінюючи меню. Іноді достатньо частіше готувати прості продукти. 

Додайте два суперпродукти до раціону і це врятує серце від хвороб

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Саме таку практику профілактики хвороб серця радить сімейний лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Люк Пратсайдес, пише Express.

Лікар переконаний, що одним із найкращих продуктів для серця залишається жирна риба. Лосось, скумбрія, сардини та форель містять омега-3 жирні кислоти, які сприяють нормальному кровообігу, допомагають тримати під контролем артеріальний тиск і рівень тригліцеридів, а також знижують ймовірність утворення тромбів.

Якщо ж риба нечасто з'являється на столі, варто придивитися до вівсянки. За словами Люка Пратсайдеса, вона містить бета-глюкан — різновид розчинної клітковини.

“Вони містять розчинну клітковину під назвою бета-глюкан, яка утворює гель у кишківнику, що може зв’язуватися з холестерином і зменшувати його всмоктування в кров”, — йдеться у повідомленні.

Водночас фахівець підкреслює, що покладатися лише на окремі продукти не варто. Здоров'я серця залежить від багатьох чинників:

  • збалансованого харчування, 

  • достатньої фізичної активності, 

  • нормальної маси тіла, 

  • відмови від куріння і надмірного вживання алкоголю.

Раніше портал "Коментарі" писав і про користь моркви. Вона багата на каротиноїди, з яких організм синтезує вітамін А. Цей вітамін необхідний для нормального зору та підтримки імунної системи. Крім цього, результати окремих досліджень свідчать, що регулярне вживання моркви може бути пов'язане з нижчим ризиком розвитку деяких онкологічних захворювань.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2233266/doctor-heart-health-nhs-latest
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