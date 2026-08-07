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Добавьте два суперпродукта в рацион и это спасет сердце от болезней

Два продукта, которые, по словам врача, улучшат здоровье сердца

7 августа 2026, 15:19
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Кречмаровская Наталия

Беспокоиться о здоровье сердца можно не только покупая дорогие добавки или кардинально меняя меню. Иногда достаточно почаще готовить простые продукты.

Добавьте два суперпродукта в рацион и это спасет сердце от болезней

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Именно такую практику профилактики заболеваний сердца советует семейный врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Люк Пратсайдес, пишет Express.

Врач убежден, что одним из самых лучших продуктов для сердца остается жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и форель содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют нормальному кровообращению, помогают контролировать артериальное давление и уровень триглицеридов, а также снижают вероятность образования тромбов.

Если же рыба нечасто появляется на столе, следует присмотреться к овсянке. По словам Люка Пратсайдеса, она содержит бета-глюкан – разновидность растворимой клетчатки.

"Они содержат растворимую клетчатку под названием бета-глюкан, которая образует гель в кишечнике, который может связываться с холестерином и уменьшать его всасывание в кровь", — говорится в сообщении.

В то же время специалист подчеркивает, что полагаться только на отдельные продукты не стоит. Здоровье сердца зависит от многих факторов:

  • сбалансированного питания,

  • достаточной физической активности,

  • нормальной массы тела,

  • отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее портал "Комментарии" писал и о пользе моркови. Она богата каротиноидами, из которых организм синтезирует витамин А. Этот витамин необходим для нормального зрения и поддержания иммунной системы. Кроме того, результаты отдельных исследований свидетельствуют, что регулярное употребление моркови может быть связано с низшим риском развития некоторых онкологических заболеваний.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2233266/doctor-heart-health-nhs-latest
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