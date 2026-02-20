Прокинетеся ще більш втомленими: яке місце для сну вважається найгіршим

Сон на дивані здається зручним рішенням після важкого дня, проте рідко забезпечує повноцінний відпочинок. В результаті людина прокидається стомленою, навіть якщо проспала достатню кількість годин.

Сон на дивані. Фото: з відкритих джерел

За даними National Institute of Generat Medical Sciences, циркадний ритм, який часто називають "24-годинним годинником" організму, регулює ключові функції, такі як сон, гормони та апетит.

Коли ви валяєтеся на дивані замість того, щоб лягти спати, ви можете порушити цей ритм, що згодом може підвищити ризик виникнення проблем зі здоров'ям, таких як діабет, високий кров'яний тиск та розлади настрою.

Важливо мати послідовний режим сну. Лежання на дивані призводить до непередбачуваного графіку сну, а це негативно вплине на циркадні ритми.

В ідеалі мозок повинен асоціювати ліжко зі сном. Але лежання на дивані може порушити уявлення мозку про те, коли та де слід спати.

Коли сон трапляється випадково, мозок не асоціює відпочинок із постійним, безпечним середовищем. Це послаблює формування умов сну і згодом може погіршити безсоння.

Регулярний сон на дивані може ускладнити встановлення більш цілеспрямованого режиму перед сном і навіть може утруднити засинання в ліжку.

Більшість людей, які сплять на дивані, мають погану поставу, що негативно впливає на шию, спину та дихання. Люди з болем у шиї та спині частіше сплять на животі або в непідтримуваних бічних позах, що досить типово, коли ви спите на дивані.

Довгі робочі дні можуть створювати додаткове навантаження на опорно-рухову систему, а без належної підтримки хребет може деформуватися, що призводить до посилення болю в спині.

Сон у зручному ліжку – на спині або у положенні лежачи на боці з підтримкою, може допомогти запобігти цим проблемам з хребтом.

