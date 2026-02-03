Как принимать душ так, чтобы уменьшить стресс и улучшить сон

"Темный" душ – это душ в слабом освещении. Он уменьшает уровень стресса и тревожности и способствует глубокому расслаблению. Однако, некоторым людям он противопоказан.

Душ. Фото: из открытых источников

"Темный" душ нужно принимать, когда освещение тусклое, а не яркое.

В отличие от утреннего душа, который обычно яркий, бодрый и направлен на пробуждение тела, темный — это ритуал для нервной системы. Уменьшая или выключая свет, вы создаете сенсорный кокон, который сигнализирует телу расслабиться.

Отсутствие яркого света помогает снижать стрессовую реакцию организма, что, в свою очередь, поддерживает его естественный циркадный переход от дня к ночи. Это становится своеобразным пороговым моментом, который "смывает" день не только с кожи, но и с ума и чувств.

Чтобы попробовать эту атмосферу, приглушите свет в ванной комнате до успокаивающего уровня, чтобы вы могли безопасно пользоваться душем.

Главные преимущества

Уменьшает стресс. Прием душа в темноте снижает зрительную стимуляцию, что может помочь нервной системе успокоиться. Некоторые люди считают, что это успокаивает мысли после долгого или напряженного дня.

Улучшается сон. Теплый душ, принятый примерно за 90 минут до сна, помогает создать искусственное повышение температуры тела, а затем резкое снижение, чтобы помочь выработке мелатонина.

Хорошее настроение. Такой душ может изменить плохое настроение на более спокойное. Даже короткий темный душ может способствовать хорошему настроению.

Улучшается осознанность. Когда свет приглушен, то ум меньше отвлекается. Человек начинает замечать шум воды, ощущения на коже, ритм дыхания. Все это переводит вас в медитативное состояние.

Кому противопоказан

При принятии такого душа стоит быть осторожными таким людям: при проблемах с сердцем или сосудами — резкие изменения температуры или стресс от темноты могут провоцировать учащенное сердцебиение или гипертонический криз, с эпилепсией или другими неврологическими расстройствами — недостаток света или неожиданные вспышки могут провоцировать приступы. Нужно воздержаться от приема душа детям и пожилым людям – из-за риска споткнуться или упасть в темноте

люди с тревожными или паническими расстройствами — темнота может вызвать панику или дезориентацию.

