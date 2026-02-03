Як приймати душ так, щоб зменшити стрес та покращити сон

"Темний" душ — це душ у слабкому освітленні. Він зменшує рівень стресу та тривожності та сприяє глибокому розслабленню. Проте деяким людям він протипоказаний.

Душ. Фото: з відкритих джерел

"Темний" душ потрібно приймати, коли освітлення тьмяне, а не яскраве.

На відміну від ранкового душу, який зазвичай яскравий, бадьорий і спрямований на пробудження тіла, темний це ритуал для нервової системи. Зменшуючи або вимикаючи світло, ви створюєте сенсорний кокон, який сигналізує розслабитися тілу.

Відсутність яскравого світла допомагає знижувати стресову реакцію організму, що, у свою чергу, підтримує його природний циркадний перехід від дня до ночі. Це стає своєрідним пороговим моментом, який "змиває" день не тільки зі шкіри, а й з розуму та почуттів.

Щоб спробувати цю атмосферу, приглушіть світло у ванній кімнаті до заспокійливого рівня, щоб ви могли безпечно користуватися душем.

Головні переваги

Зменшує стрес. Прийом душу у темряві знижує зорову стимуляцію, що може допомогти нервовій системі заспокоїтися. Деякі люди вважають, що це заспокоює думки після довгого чи напруженого дня.

Поліпшується сон. Теплий душ, прийнятий приблизно за 90 хвилин до сну, допомагає створити штучне підвищення температури тіла, а потім різке зниження, щоб допомогти виробленню мелатоніну.

Гарний настрій. Такий душ може змінити поганий настрій спокійніше. Навіть короткий темний душ може сприяти гарному настрою.

Поліпшується свідомість. Коли світло приглушене, то розум менше відволікається. Людина починає помічати шум води, відчуття на шкірі, ритм дихання. Все це переводить вас у медитативний стан.

Кому протипоказаний

При прийнятті такого душу варто бути обережними таким людям: при проблемах із серцем чи судинами – різкі зміни температури чи стрес від темряви можуть провокувати прискорене серцебиття чи гіпертонічний криз, з епілепсією чи іншими неврологічними розладами – нестача світла чи несподівані спалахи можуть провокувати напади. Потрібно утриматися від прийому душу дітям і людям похилого віку – через ризик спіткнутися чи впасти у темряві

люди з тривожними чи панічними розладами – темрява може спричинити паніку чи дезорієнтацію.

