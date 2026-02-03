logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Як приймати душ так, щоб зменшити стрес та покращити сон
commentss НОВИНИ Всі новини

Як приймати душ так, щоб зменшити стрес та покращити сон

На відміну від ранкового душу, який зазвичай яскравий, бадьорий та спрямований на пробудження тіла, темний – це ритуал для нервової системи

3 лютого 2026, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

"Темний" душ — це душ у слабкому освітленні. Він зменшує рівень стресу та тривожності та сприяє глибокому розслабленню. Проте деяким людям він протипоказаний.

Як приймати душ так, щоб зменшити стрес та покращити сон

Душ. Фото: з відкритих джерел

"Темний" душ потрібно приймати, коли освітлення тьмяне, а не яскраве.

На відміну від ранкового душу, який зазвичай яскравий, бадьорий і спрямований на пробудження тіла, темний це ритуал для нервової системи. Зменшуючи або вимикаючи світло, ви створюєте сенсорний кокон, який сигналізує розслабитися тілу.

Відсутність яскравого світла допомагає знижувати стресову реакцію організму, що, у свою чергу, підтримує його природний циркадний перехід від дня до ночі. Це стає своєрідним пороговим моментом, який "змиває" день не тільки зі шкіри, а й з розуму та почуттів.

Щоб спробувати цю атмосферу, приглушіть світло у ванній кімнаті до заспокійливого рівня, щоб ви могли безпечно користуватися душем.

Головні переваги

Зменшує стрес. Прийом душу у темряві знижує зорову стимуляцію, що може допомогти нервовій системі заспокоїтися. Деякі люди вважають, що це заспокоює думки після довгого чи напруженого дня.

Поліпшується сон. Теплий душ, прийнятий приблизно за 90 хвилин до сну, допомагає створити штучне підвищення температури тіла, а потім різке зниження, щоб допомогти виробленню мелатоніну.

Гарний настрій. Такий душ може змінити поганий настрій спокійніше. Навіть короткий темний душ може сприяти гарному настрою.

Поліпшується свідомість. Коли світло приглушене, то розум менше відволікається. Людина починає помічати шум води, відчуття на шкірі, ритм дихання. Все це переводить вас у медитативний стан.

Кому протипоказаний

При прийнятті такого душу варто бути обережними таким людям: при проблемах із серцем чи судинами – різкі зміни температури чи стрес від темряви можуть провокувати прискорене серцебиття чи гіпертонічний криз, з епілепсією чи іншими неврологічними розладами – нестача світла чи несподівані спалахи можуть провокувати напади. Потрібно утриматися від прийому душу дітям і людям похилого віку – через ризик спіткнутися чи впасти у темряві

люди з тривожними чи панічними розладами – темрява може спричинити паніку чи дезорієнтацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" – холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.realsimple.com/dark-showering-for-better-sleep-11828467

Новини

Всі новини