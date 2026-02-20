logo

Проснетесь еще более уставшими: какое место для сна считается самым худшим
НОВОСТИ

Проснетесь еще более уставшими: какое место для сна считается самым худшим

Регулярный сон на диване может затруднить установление более целенаправленного режима перед сном и даже может затруднить засыпание в постели

20 февраля 2026, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сон на диване кажется удобным решением после тяжелого дня, однако он редко обеспечивает полноценный отдых. В результате человек просыпается уставшим, даже если проспал достаточное количество часов.

Проснетесь еще более уставшими: какое место для сна считается самым худшим

Сон на диване. Фото: из открытых источников

По данным National Institute of Generat Medical Sciences, циркадный ритм, который часто называют "24-часовыми часами" организма, регулирует ключевые функции, такие как сон, гормоны и аппетит.

Когда вы валяетесь на диване вместо того, чтобы лечь спать, вы можете нарушить этот ритм, что со временем может повысить риск возникновения проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и расстройства настроения.

Важно иметь последовательный режим сна. Лежание на диване приводит к непредсказуемому графику сна, а это негативно повлияет на циркадные ритмы.

В идеале, мозг должен ассоциировать кровать со сном. Но лежание на диване может нарушить представление мозга о том, когда и где следует спать.

Когда сон случается случайно, мозг не ассоциирует отдых с постоянной, безопасной средой. Это ослабляет формирование условий для сна и со временем может ухудшить бессонницу.

Регулярный сон на диване может затруднить установление более целенаправленного режима перед сном и даже может затруднить засыпание в постели.

Большинство людей, которые спят на диване, имеют плохую осанку, что негативно влияет на шею, спину и дыхание. Люди с болью в шее и спине чаще спят на животе или в неподдерживаемых боковых позах, что довольно типично, когда вы дремлете на диване.

Длинные рабочие дни могут создавать дополнительную нагрузку на опорно-двигательную систему, а без надлежащей поддержки позвоночник может деформироваться, что приводит к усилению боли в спине.

Сон в удобной кровати – на спине или в положении лежа на боку с поддержкой, может помочь предотвратить эти проблемы с позвоночником.

Читайте также на портале "Комментарии" — как принимать душ так, чтобы уменьшить стресс и улучшить сон.




Источник: https://www.eatingwell.com/why-you-should-avoid-crashing-on-the-couch-11904523

