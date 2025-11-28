Про які проблеми зі здоров'ям свідчить час засипання

Занадто довгий або короткий засинання може бути сигналом порушень сну або хронічної перевтоми.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Засинання через кілька хвилин після того, як ви лягли в ліжко, необов'язково є причиною занепокоєння. Але в деяких випадках це може сигналізувати про проблеми з організмом.

Так, занадто швидке засинання може бути ознакою виснаження та недосипання.

Крім того, ви можете спати досить довго, але цей сон не глибокий, щоб по-справжньому наситити енергією.

Наприклад, якщо ви засинаєте дуже швидко через те, що багато тренуєтеся і працюєте по 12 годин на день, то це може бути нормою.

Швидке засинання також може бути побічним ефектом ліків або спричиненим психічними розладами, такими як депресія.

Апное сну найчастіше зустрічається у людей похилого віку, воно також може бути причиною швидкого засинання. Апное сну — це хронічний розлад сну, при якому верхні дихальні шляхи повністю або частково блокуються під час сну, що призводить до зниження вмісту кисню в крові та фрагментації сну.

З щільним графіком дотримання режиму сну може вимагати зусиль. Нерегулярний час сну, погані звички сну, робота у вечірній зміні зміни, захворювання та стрес може сприяти занадто тривалому засинанню.

Також на це впливає вживання надмірної кількості кофеїну після 14:00, перегляд екранів за годину до сну, дрімота вдень та багато фізичних вправ увечері.

Майже кожне психічне захворювання часто починається з труднощів із засинанням. Дистрес, тривога та інші емоційні проблеми можуть спричинити безсоння, призводячи до збудження нервової системи.

За будь-яких тривалих проблем зі сном варто звернутися до лікаря.

Щоб змінити свій графік сну, подумайте про те, щоб медитувати перед сном або не лягати спати надто пізно.

