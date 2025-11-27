Проверьте себя: эта поза сна свидетельствует о проблемах с нервной системой

Определенная поза сна, которую большинство людей считает вполне безопасной, может сигнализировать о скрытых проблемах с нервами. Иногда именно эта поза сигнализирует о сбоях в нервной системе.

Сон. Фото: из открытых источников

Многие люди даже не осознают, что засыпают с расслабленными руками, но к 3-м часам ночи они их сгибают и плотно прижимают к груди.

Часто это ассоциируется с чувством защиты и беспокойством. Длительное повторение может свидетельствовать о проблемах с нервной системой. Это также может замедлить кровоток и вызвать онемение или покалывание в руках.

Держание локтя согнутым в течение всей ночи создает давление в местах прохождения нервов.

Если ваши руки или кисти немеют каждую ночь, остаются немеющими некоторое время после пробуждения или появляется слабость в течение дня, то следует обратиться к врачу.

Предупреждающие признаки включают "стреляющую" боль в руке, проблемы с захватом предметов или даже чаще падения телефона. Не путайте это с неуклюжестью.

Обычно это явление временное и исчезает, как только вы меняете положение во время сна. Но если это продолжается в течение длительного времени, недель или месяцев, то может возникнуть повреждение нервов.

Свернуться калачиком – это ощущение успокоения. Организм переходит в режим самозащиты, даже когда нет угрозы.

Когда нервная система находится в состоянии повышенной готовности из-за хронической боли, стресса, плохого сна или травмы, то человек подсознательно принимает позы, которые кажутся более безопасными.

Есть простые способы спать по-другому. Так, если вы спите на боку, то выполните следующие советы: положите небольшую подушку или сложенное полотенце между руками и грудью, чтобы предотвратить полное сгибание. Возьмите подушку для тела, чтобы руки оставались в нейтральном положении, в то же время давая вам что-то, за что можно держаться

Однако, если вы спите на спине, положите руки вдоль тела или на подушку возле бедер. Руки должны оставаться прямыми или слегка согнутыми. Не подсовывайте их под тело или подушку.

Поскольку эта поза часто отражает состояние нервной системы, то стоит выполнить успокаивающие методы перед сном, такие как дыхательные упражнения или легкая растяжка.

Читайте также на портале "Комментарии" — идеальная поза для сна от NASA: помогает от бессонницы и храпа.



