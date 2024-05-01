Идеальная поза для сна от NASA: помогает от бессонницы и храпа

Если у вас проблемы со сном, вы чувствуете себя плохо утром, невыспавшиеся и уставшие, от этого есть решение. По мнению экспертов, существует идеальная поза для сна, способная не только улучшить качество ночного отдыха, но и облегчить много распространенных проблем. Эта поза называется "невесомость" (zero g) и была создана NASA.



Поза для сна от NASA помогает выспаться. Фото из открытых источников

Специалисты по сну утверждают, что поза, изобретенная NASA, не только удобна, но и помогает расслабиться и справиться со многими симптомами и проблемами здоровья. Ее придумали для астронавтов, чтобы защитить их тела от значительных сил, которым они подвергаются во время космического путешествия. Поза для сна "невесомость" достигается нейтральным положением, когда человек лежит на спине, а голова и ноги приподняты чуть выше сердца. В этом положении туловище и ноги должны образовывать угол 90-120 градусов. Таким образом, позвоночник будет нейтрально выровнен, что уменьшает давление на ваше тело.





Поза для сна от NASA



Такая поза во время сна или отдыха поможет не только быстрее расслабиться, но и принесет настоящую пользу вашему организму.

Позитивные эффекты от позы для сна от NASA

Уменьшает храп и облегчает дыхание. Сон на спине не подходит для нашего тела и часто может привести к храпу. Особенно часто это случается при избыточном веса, потому что мягкие ткани горла и избыток жировой ткани на шее могут частично блокировать дыхательные пути. Расположение в позе "невесомость" открывает дыхательные пути и таким образом уменьшает храп.

Улучшает качество сна. По словам специалистов, "невесомость" позволяет принять нейтральное положение тела, благодаря чему тело быстро расслабляется. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному засыпанию. Кроме того, в этой позе сон может быть глубже и лучше.

Улучшает кровообращение. Поднимая ноги, уменьшается нагрузка на сердце. Это означает, что ваше сердце может работать более эффективно и с меньшими усилиями при перекачивании крови.

Улучшает пищеварение. Такое положение сна может значительно облегчить жизнь людям с изжогой или рефлюксом. Благодаря силе тяжести пища и желудочная кислота не будут двигаться по пищеводу.

Уменьшает боль в спине. При такой позе для сна нагрузка на позвоночник может быть значительно меньше, поскольку его положение становится нейтральным, помогает уменьшить боль в спине и позвоночнике.

Это полезно во время беременности. Очень часто из-за гормональных и физических изменений во время беременности трудно найти удобную позу для сна. Поза от NASA отлично подходит и для будущих мам, привыкших спать на спине. Это безопасное положение как для матери, так и ребенка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одной из главных причин, почему люди не могут похудеть, специалисты назвали недостаточный или плохой сон. Еще три можно узнать по ссылке.

Также "Комментарии" писали о том, что говорят сонник о сне в котором снится море.